Lo stetoscopio AI riconosce le malattie cardiache in pochi secondi

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 1.9.2025

Un classico strumento diagnostico viene aggiornato digitalmente: gli stetoscopi AI analizzano ECG e soffi cardiaci in tempo reale. Uno studio britannico dimostra che la tecnologia accelera notevolmente le diagnosi.

Uno stetoscopio che non solo sente, ma anche pensa: in uno studio su larga scala, i ricercatori dell'Imperial College di Londra e dell'Imperial College Healthcare NHS Trust hanno dimostrato come uno strumento diagnostico alimentato dall'intelligenza artificiale sia in grado di rilevare tre gravi condizioni cardiache in pochi secondi.

La tecnologia proviene dall'azienda statunitense Eko Health. Tuttavia, è stata provata, adattata e validata clinicamente da scienziati britannici. Hanno utilizzato lo stetoscopio per la prima volta in una sperimentazione sistematica nell'assistenza primaria.

Diagnosi con la semplice pressione di un pulsante

Lo strumento utilizzato, «Eko Duo», fa parte della linea di stetoscopi digitali di Eko Health. L'azienda è specializzata da circa dieci anni nella diagnostica cardiaca supportata dall'intelligenza artificiale e collabora, tra l'altro, con la Mayo Clinic, famosa in tutto il mondo.

I dispositivi registrano i suoni cardiaci e polmonari e i dati ECG e li inviano al cloud per l'analisi. Qui viene utilizzata la piattaforma AI dell'azienda «Sensora», certificata dal Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti. Riconosce gli schemi nei dati e diagnostica le condizioni cardiache rilevanti, come l'insufficienza cardiaca o la fibrillazione atriale.

Nel giro di 15 secondi, la persona che ha in cura il paziente riceve un feedback sul proprio smartphone per sapere se c'è un rischio di insufficienza cardiaca. Un altro algoritmo riconosce la fibrillazione atriale, un'aritmia spesso asintomatica che aumenta notevolmente il rischio di ictus.

200 anni, ora ripensati: l'AI trasforma il classico dispositivo diagnostico in un aiuto intelligente nella pratica medica quotidiana.

Fonte: Imperial College London

Studio su oltre 12.000 pazienti

Lo studio britannico, condotto nell'ambito del programma «Tricorder», è stato condotto in oltre 200 studi medici di Londra. In totale sono stati esaminati 12.725 pazienti che presentavano sintomi tipici come affanno, stanchezza o gambe gonfie, tutti indizi di possibili problemi cardiaci.

L'innovazione dell'Imperial College non risiede nello sviluppo dell'hardware o dell'IA originale, ma nell'implementazione clinica: i ricercatori hanno combinato la tecnologia commerciale di Eko con la propria ricerca sull'IA. Hanno adattato gli algoritmi al contesto del Regno Unito e hanno testato l'affidabilità e la praticabilità del sistema nell'ambito dell'assistenza primaria.

I risultati sono impressionanti: le persone che sono state esaminate con lo stetoscopio AI avevano una probabilità 2,33 volte maggiore di ricevere una diagnosi corretta di insufficienza cardiaca entro i dodici mesi successivi. La fibrillazione atriale è stata riconosciuta 3,45 volte più frequentemente, i difetti delle valvole cardiache 1,92 volte più frequentemente.

Rilevazione precoce anziché ricovero d'urgenza

L'insufficienza cardiaca viene spesso diagnosticata solo al pronto soccorso. Spesso è troppo tardi per un trattamento ottimale. Il nuovo stetoscopio AI potrebbe cambiare radicalmente questo processo. «Finora i medici di base non avevano a disposizione strumenti semplici e precisi per individuare l'insufficienza cardiaca in una fase precoce», afferma il dottor Mihir Kelshiker dell'Imperial College di Londra.

Con il nuovo strumento, i medici di base potrebbero effettuare una valutazione iniziale fondata direttamente in studio e avviare ulteriori prove o terapie in una fase precoce.

Il lancio è previsto nel Regno Unito

Dopo il successo del progetto pilota, lo stetoscopio AI verrà ora distribuito in altre regioni come il sud di Londra, il Sussex e il Galles. I ricercatori ritengono che questo non sia solo un progresso medico, ma anche un sollievo per il sistema sanitario. Secondo alcuni studi, la diagnosi precoce potrebbe far risparmiare fino a 2400 sterline a paziente, evitando costosi trattamenti di emergenza.

Il «Eko Duo» è disponibile anche presso rivenditori specializzati in Svizzera e Germania e viene già utilizzato in alcuni studi medici. Tuttavia, l'uso diffuso nelle cure primarie è ancora agli inizi, poiché mancano ancora studi clinici completi e autorizzazioni simili a quelle del Regno Unito.

Immagine di copertina: Imperial College Healthcare

