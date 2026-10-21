Lo Steam Next Fest è inondato di contenuti AI di bassa qualità: gli utenti chiedono dei filtri
Allo Steam Next Fest puoi giocare a innumerevoli demo di giochi. L'evento attuale è tuttavia oscurato da un'ondata di giochi basati sull'IA. Gli utenti chiedono un filtro.
Tre volte l'anno, su Steam si tiene il Next Fest. Gli studi vi mettono a disposizione demo gratuite di giochi esistenti e non ancora pubblicati. L'evento autunnale è in corso dal 19 ottobre. Di solito è un paradiso per milioni di giocatori curiosi e una miniera d'oro per consigli preziosi e le prossime sensazioni indie. Invece, l'attuale Next Fest è inondato di "KI-Slop" (spazzatura generata dall'IA). Giochi economici, prodotti con poco tempo e denaro e con l'aiuto di Claude, ChatGPT e simili.
Sui social media e su piattaforme come Reddit e simili, gli utenti di Steam stanno sfogando la loro frustrazione. La richiesta più forte: un filtro per l'IA. Con questo, potresti nascondere i giochi creati con l'IA esattamente come altri generi o temi che non ti piacciono.
Gli sviluppatori devono già indicare su Steam se e come utilizzano l'IA. Sebbene ci siano casi regolari in cui emerge in seguito che l'IA è stata utilizzata senza la relativa dichiarazione, è comunque più di quanto l'Epic Game Store abbia da offrire. Lì, in fatto di IA, si è puntato tutto.
È ovvio che gli studi e gli editori preferiscano nascondere l'uso dell'IA. Secondo uno studio di Game Oracle, i giochi con IA generativa su Steam ricevono il 53 percento di recensioni in meno, il che ha un impatto diretto sulle vendite.
Esiste già una soluzione per il browser. Con l'estensione open source «AI warning for Steam», puoi semplicemente nascondere i giochi creati dall'IA su Chrome e Firefox. Purtroppo, il filtro non funziona per la vista panoramica del Next Fest. Solo quando clicchi su un gioco appare il pop-up con l'avviso. Dopotutto, le classifiche del Next Fest di Steam sono ancora in gran parte prive di spazzatura IA. Lì, l'interesse degli utenti funge già da filtro efficace.
Da bambino non mi era permesso avere console. Solo con il PC di famiglia, un 486, mi si è aperto il magico mondo dei videogiochi. Oggi di conseguenza compenso in modo esagerato. Solo la mancanza di tempo e denaro mi impedisce di provare ogni gioco esistente e di riempire la mia libreria con rare console retrò.
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