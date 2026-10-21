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Lo Steam Next Fest è inondato di contenuti AI di bassa qualità: gli utenti chiedono dei filtri

Philipp Rüegg Traduzione: tradotto automaticamente 21.10.2026

Allo Steam Next Fest puoi giocare a innumerevoli demo di giochi. L'evento attuale è tuttavia oscurato da un'ondata di giochi basati sull'IA. Gli utenti chiedono un filtro.

Tre volte l'anno, su Steam si tiene il Next Fest. Gli studi vi mettono a disposizione demo gratuite di giochi esistenti e non ancora pubblicati. L'evento autunnale è in corso dal 19 ottobre. Di solito è un paradiso per milioni di giocatori curiosi e una miniera d'oro per consigli preziosi e le prossime sensazioni indie. Invece, l'attuale Next Fest è inondato di "KI-Slop" (spazzatura generata dall'IA). Giochi economici, prodotti con poco tempo e denaro e con l'aiuto di Claude, ChatGPT e simili.

L'IA viene utilizzata in sempre più giochi, come dimostra in modo impressionante lo Steam Next Fest.

Sui social media e su piattaforme come Reddit e simili, gli utenti di Steam stanno sfogando la loro frustrazione. La richiesta più forte: un filtro per l'IA. Con questo, potresti nascondere i giochi creati con l'IA esattamente come altri generi o temi che non ti piacciono.

Gli sviluppatori devono già indicare su Steam se e come utilizzano l'IA. Sebbene ci siano casi regolari in cui emerge in seguito che l'IA è stata utilizzata senza la relativa dichiarazione, è comunque più di quanto l'Epic Game Store abbia da offrire. Lì, in fatto di IA, si è puntato tutto.

È ovvio che gli studi e gli editori preferiscano nascondere l'uso dell'IA. Secondo uno studio di Game Oracle, i giochi con IA generativa su Steam ricevono il 53 percento di recensioni in meno, il che ha un impatto diretto sulle vendite.

L'estensione del browser «AI warning for Steam» filtra i giochi IA.

Esiste già una soluzione per il browser. Con l'estensione open source «AI warning for Steam», puoi semplicemente nascondere i giochi creati dall'IA su Chrome e Firefox. Purtroppo, il filtro non funziona per la vista panoramica del Next Fest. Solo quando clicchi su un gioco appare il pop-up con l'avviso. Dopotutto, le classifiche del Next Fest di Steam sono ancora in gran parte prive di spazzatura IA. Lì, l'interesse degli utenti funge già da filtro efficace.

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