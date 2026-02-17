Novità e trend 16 21

Lo smartphone è il nuovo portafoglio della Svizzera

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 17.2.2026

I portafogli vengono sempre più spesso lasciati a casa. Secondo il Visa Payment Monitor 2025, per la prima volta gli svizzeri preferiscono pagare con lo smartphone piuttosto che con la carta o i contanti. Un cambiamento che si può vedere chiaramente nelle cifre.

Avvicini il tuo smartphone al terminale, il segnale acustico suona e il pagamento va a buon fine. Quello che fino a qualche anno fa era considerato un ingombrante espediente, oggi è il modo preferito di pagare in Svizzera. Lo dimostra l'ultimo Visa Payment Monitor 2025, che Visa ha condotto insieme all'istituto di ricerche di mercato Forsa nel novembre 2025 tra 1022 persone di età superiore ai 18 anni in Svizzera.

Il 28 percento degli intervistati ha indicato lo smartphone come mezzo di pagamento preferito. Le carte di debito seguono al secondo posto con il 27%, mentre i contanti si posizionano al terzo posto con il 25 percento, scendendo al bronzo per la prima volta in Svizzera. Tuttavia, le preferenze non dicono tutto sulla vita quotidiana: Molte persone utilizzano diversi metodi di pagamento in parallelo, a seconda della situazione, del luogo e dell'importo.

I giovani adulti pagano, gli anziani seguono

Il cambiamento non sta avvenendo per tutti nello stesso momento. Ma si sta diffondendo. Tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, due persone su tre (66 percento) effettuano già pagamenti con dispositivi mobili alla cassa. Nel complesso della popolazione, circa una persona su due (49 percento) tiene il proprio smartphone vicino al terminale di pagamento.

Quasi tre quarti (72 percento) dei giovani adulti ritiene che oggi dovrebbe essere possibile pagare con carta o dispositivo mobile ovunque. I negozi o i ristoranti che non accettano ancora i pagamenti contactless rischiano di perdere questa clientela: Poco meno di uno su tre (30 percento) della popolazione totale evita attivamente i negozi che non accettano i pagamenti digitali.

Anche la cosiddetta prova del portafoglio «» è rivelatrice: se ti trovi di fronte alla scelta di lasciare a casa il tuo smartphone o il tuo portafoglio: Cosa porterai con te? Sei svizzeri su dieci optano per lo smartphone. Il portafoglio ha perso il suo posto naturale in questa equazione.

La Svizzera è in testa nella regione DACH

Uno sguardo alla vicina Germania mostra come la tendenza si stia sviluppando in modo diverso nei paesi di lingua tedesca. Secondo il Visa Payment Monitor 2025 - condotto anche in Germania - la carta di debito supera per la prima volta il contante (27%) con il 38%. Lo smartphone è ancora al terzo posto in Germania, con il 23 percento.

I dispositivi mobili stanno guadagnando terreno anche qui: Nel 2020, una persona su otto (12 percento) pagherà ancora occasionalmente con il proprio smartphone, mentre oggi è già quasi una su tre (32 percento). In confronto, la Svizzera è il chiaro pioniere e sta mostrando dove il viaggio potrebbe portare anche la Germania.

Twint: da un servizio di nicchia ridicolizzato a uno dei marchi più forti della Svizzera

Se vuoi capire i dispositivi mobili in Svizzera, Twint è una tappa obbligata. Solo pochi anni fa, il servizio di pagamento delle banche svizzere veniva talvolta ridicolizzato: troppo macchinoso, non abbastanza diffuso, troppo regionale. Quei giorni sono finiti. Entro il 2025, Twint avrà oltre sei milioni di utenti attivi. Il marchio è così radicato nella vita di tutti i giorni che «twinten» è entrato nella lingua svizzera come verbo.

Twint fa da tempo parte della vita quotidiana in Svizzera.

Fonte: Twint

Nel 2020, Twint ha registrato 901 milioni di transazioni - un aumento del 17 percento rispetto all'anno precedente (773 milioni). A titolo di confronto: nel 2017, primo anno di operatività a livello nazionale, le transazioni sono state solo quattro milioni. Circa l'81 percento dei negozi commerciali e l'86 percento dei negozi online in Svizzera accettano Twint come mezzo di pagamento. Degli oltre 900 milioni di transazioni effettuate lo scorso anno, il 77 percento era di natura commerciale, ad esempio alla cassa o nei negozi online. Il restante 23 percento è stato effettuato tra privati

Twint vuole svilupparsi ulteriormente nei prossimi anni: La piattaforma sarà aperta alle valute digitali come le monete stabili e alle soluzioni con la prevista Id-e svizzera.

PayPal entra nel supermercato tedesco

Mentre la Svizzera ha la sua soluzione consolidata con Twint, in Germania diversi fornitori si contendono le casse dei supermercati. PayPal - il numero uno indiscusso della vendita al dettaglio online in Germania con una quota di vendite pari a circa il 28,5 percento - sta estendendo la sua influenza al commercio al dettaglio nei negozi a partire dall'inizio estate 2025. Il principio: si memorizza una carta di debito virtuale Mastercard nell'app PayPal esistente, che si può utilizzare per effettuare pagamenti contactless ovunque Mastercard sia accettata.

PayPal nel commercio al dettaglio: i pagamenti vengono effettuati tramite smartphone utilizzando una carta di debito virtuale nell'app.

Fonte: PayPal

A circa nove mesi dal lancio, 7,6 milioni di utenti in tedesco si sono registrati per questa funzione, secondo il product manager di PayPal Alexander Bellabarba. La Germania è attualmente l'unico mercato al mondo in cui PayPal offre questo servizio. L'azienda non ha ancora stabilito se dietro le registrazioni ci sia un utilizzo attivo. PayPal non fornisce dati specifici sulle transazioni.

In ogni caso, l'azienda statunitense ha creato dei fatti nel mercato tedesco prima ancora che la sua controparte europea Wero - sostenuta da casse di risparmio, Volksbanken, Commerzbank e altre banche - sia presente alla cassa.

La sicurezza rimane la questione chiave

Per quanto lo sviluppo sia dinamico, rimane una riserva in entrambi i paesi: I trasferimenti in tempo reale non godono ancora di completa fiducia. In Svizzera, il 72 percento degli intervistati ha espresso riserve sui pagamenti istantanei. Soprattutto perché il denaro trasferito non può essere stornato. Secondo il Visa Payment Monitor, la sicurezza rimane l'aspetto più importante dei pagamenti per la popolazione svizzera.

Inoltre, la metà degli svizzeri (51 percento) ritiene che tra cinque anni sarà normale pagare senza contanti. Le prossime edizioni del Visa Payment Monitor mostreranno se questo è vero. In base ai dati attuali, tuttavia, la direzione sembra chiara.

Immagine di copertina: Voronaman / Shutterstock

Mi piace questo articolo! A 16 persone piace questo articolo







