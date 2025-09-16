Novità e trend 3 2

Lo show televisivo di culto "American Gladiators" celebra il revival in lingua tedesca

16.9.2025

Un tempo fenomeno della cultura pop, ora un reboot moderno: "Gladiatori - Lo spettacolo dei giganti". Prime Video e RTL riporteranno il format di culto il prossimo anno.

Dopo una pausa di oltre 30 anni, un classico della TV festeggia il suo ritorno. «American Gladiators», il leggendario programma di competizione degli anni '90, viene rilanciato in una versione in lingua tedesca con il titolo: «Gladiators - Die Show der Giganten».

Lo show è frutto della collaborazione tra Prime Video e RTL, prodotto da RTL Studios. Le riprese si svolgeranno alla Messe Düsseldorf nella primavera del 2026. In seguito, probabilmente potrai ancora guardare la nuova edizione in esclusiva su Prime Video nel 2026 prima che venga trasmessa anche su RTL e RTL+ quattro settimane dopo.

Il fascino dei gladiatori: Perché il format è diventato un cult

Negli anni '90 e nei primi anni 2000, «American Gladiators» era più di un semplice show. Era un fenomeno di cultura pop. Gladiatori muscolosi con nomi come Nitro, Blaze o Gemini combattevano in costumi colorati contro ambiziosi dilettanti. I duelli sono stati spettacolari, i percorsi a ostacoli snervanti e il pubblico ha incitato i concorrenti con entusiasmo.

La miscela di prestazioni fisiche di alto livello, messa in scena drammatica e regole chiare è stata accattivante. I gladiatori erano personaggi con valore di riconoscimento, gli sfidanti i presunti più deboli: il classico principio di «Davide contro Golia». Ed è proprio questo che ha reso lo spettacolo emozionante e coinvolgente.

Il format è andato in onda anche in Germania tra il 1992 e il 1994 su RTL, successivamente su RTL2 e a partire dagli anni 2000 su DSF. Anche se per poco tempo, ha lasciato un segno duraturo. Il remake in lingua tedesca mira a sfruttare questo fascino nostalgico e a dargli un tocco di modernità.

Molto del contenuto rimane invariato

Il principio di base rimane lo stesso: I candidati competono contro una squadra fissa di gladiatori nelle competizioni più spettacolari possibili. Questi provengono da settori come il bodybuilding, l'allenamento con i pesi e altri sport ad alte prestazioni. Discipline consolidate come «Joust», «Hang Tough», «Gauntlet» e il percorso finale a ostacoli «The Eliminator» sono destinate a tornare, affiancate da nuove sfide.

Lo spettacolo rimarrà quindi un appuntamento fisso con i gladiatori.

Lo spettacolo rimarrà quindi un mix di competizione sportiva e azione in scena, ispirato agli antichi combattimenti dei gladiatori.

Un revival con una coda internazionale

La versione in lingua tedesca fa parte di un reboot mondiale, prodotto da MGM Alternative e Amazon MGM Studios. Una nuova stagione è già stata prodotta e girata negli Stati Uniti e sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video. La star della WWE Mike «The Miz» Mizanin condurrà lo show in quella sede.

Anche l'Australia e il Regno Unito hanno lanciato nuove edizioni. Nel Regno Unito, la versione della BBC all'inizio del 2024 ha ottenuto il miglior lancio dell'emittente in sette anni, con sei milioni di spettatori.

