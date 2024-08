L'iPhone sostituisce il sistema VAR in Premier League

La Premier League introduce un nuovo sistema per riconoscere il fuorigioco. Grazie all'apprendimento automatico, vengono calcolate le posizioni degli arti anche se non sono visibili. L'iPhone ha un ruolo chiave in questo caso.

Da alcuni anni, diversi campionati di calcio europei utilizzano il Video Assistant Referee (VAR) per le situazioni controverse in campo. Falli, gol o fuorigioco. Le situazioni di fuorigioco, in particolare, sono una fonte costante di controversie, poiché sono molto difficili da riconoscere - a volte si tratta di decisioni millimetriche. Soprattutto quando i giocatori sono vicini, l'arbitro difficilmente può riconoscere se una parte del corpo del giocatore è in fuorigioco, anche da diverse angolazioni della telecamera.

Il sistema FIFA causa problemi

Nel 2022, l'organo di governo del calcio mondiale, la FIFA, introdurrà dei sistemi che utilizzano l'apprendimento automatico per tracciare simultaneamente i movimenti degli arti e del pallone. L'obiettivo è quello di creare una base decisionale più accurata. Il software riconosce un totale di 29 parti del corpo di un giocatore. Il problema: il sistema causa lunghi ritardi nel gioco, non è particolarmente preciso ed è quindi soggetto a errori, come scrive il portale Wire.

La Premier League inglese sta quindi battendo una nuova strada. Ha firmato un contratto con l'azienda Genius Sports. L'azienda ha sviluppato una tecnologia in grado di misurare con estrema precisione le posizioni di fuorigioco nel calcio. La "Semi-Assisted Offside Technology" (SAOT) si basa su una combinazione di modelli di apprendimento automatico e diversi iPhone.

Come funziona SAOT?

Il dipendente di Genius Matt Fleckenstein spiega il sistema come segue: Intorno al campo di gioco vengono installati da 24 a 28 iPhone in gruppi di due. In questo modo Genius ottiene tra i 7.000 e i 10.000 punti dati e può creare rendering 3D di ogni singolo giocatore.

Con SAOT è possibile ottenere fino a 10000 punti dati.

Fonte: FIFA

Il risultato è una sorta di maglia virtuale in 3D che mostra agli arbitri dove si trova esattamente la linea del fuorigioco. Grazie ai numerosi punti dati, i dettagli mancanti - dovuti ad esempio a problemi di illuminazione - sono trascurabili. Inoltre, gli iPhone hanno una frequenza di aggiornamento molto elevata, a tutto vantaggio della qualità. Nelle fasi di test sono stati provati fino a 200 fotogrammi al secondo, ma la decisione è stata poi presa a favore di 100 fotogrammi al secondo. Il sistema è in grado di riconoscere i singoli punti di dati e i dettagli mancanti, ad esempio a causa di problemi di illuminazione, sono trascurabili. Il sistema riconosce le singole parti del corpo e può determinare dove si trovano se non sono visibili (ad esempio se sono oscurate da un altro giocatore). Questo vale anche per la punta di un piede. In questo modo, viene calcolata la posizione della palla e quella di ogni giocatore (compresi i portieri) e delle loro parti del corpo.

Siccome il fuorigioco si verifica quando la palla lascia il piede del giocatore che passa, secondo il regolamento, è essenziale che si possa calcolare la posizione di tutte le parti del corpo di ogni possibile destinatario del passaggio.

Il sistema di misurazione verrà utilizzato in Premier League entro la fine della stagione in corso.

