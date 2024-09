L'iPhone 16 Pro ottiene un pulsante di sblocco, una fotocamera migliore e un display più grande

Con "Camera Control", tutti i nuovi iPhone avranno un pulsante dedicato per scattare foto. Apple promette anche una durata della batteria notevolmente migliore.

Apple ha presentato l'ultima generazione dei suoi smartphone. L'iPhone 16 Pro e l'iPhone 16 Pro Max crescono di 0,2 pollici. I maggiori miglioramenti riguardano il comparto fotografico. Il nuovo chip A18 Pro dovrebbe essere più veloce e garantire una maggiore durata della batteria.

Il CEO di Apple Tim Cook ha presentato i

Il normale iPhone 16 e l'iPhone 16 Plus riprendono l'Action Button dell'ultimo modello Pro. Tuttavia, il nuovo chip è probabilmente più importante: L'A18 non è così potente come l'A18 Pro, ma anch'esso è adatto alla prossima Apple Intelligence.

I nuovi iPhone 16 e 16 Plus sono dotati di Action Button.

I nuovi iPhone saranno disponibili dal 20 settembre e possono essere preordinati da venerdì 13 settembre. I prezzi di vendita ufficiali:

iPhone 16, 128 GB : 849 franchi svizzeri / 949 euro

: 849 franchi svizzeri / 949 euro iPhone 16 Plus, 128 GB : 949 franchi svizzeri / 1099 euro

: 949 franchi svizzeri / 1099 euro iPhone 16 Pro, 128 GB : 1049 franchi svizzeri / 1199 euro

: 1049 franchi svizzeri / 1199 euro iPhone 16 Pro Max, 256 GB: 1249 franchi svizzeri / 1449 euro

Design: smartphone o già tablet?

Con il suo display da 6,9 pollici, l'iPhone 16 Pro Max è l'iPhone più grande di tutti i tempi. Anche il modello Pro più piccolo passa da 6,1 a 6,3 pollici. Sebbene Apple abbia reso più sottili i bordi intorno al display, l'involucro è ancora leggermente più grande e più pesante. Il peso del Pro normale passa da 187 a 199 grammi, quello del Pro Max da 221 a 227 grammi.

La palette di colori dell'iPhone 16 Pro.

Fonte: Screenshot Apple Keynote

La struttura in titanio del modello Pro rimane, ma riceve una nuova finitura con più texture. Il "Titanium Black" diventa più scuro, il "Titanium White" più chiaro e il "Titanium Natural" rimane invariato. Il quarto colore di quest'anno è il "Titanium Desert Sand", una via di mezzo tra l'oro e il beige.

Il design del normale iPhone 16 rimane sostanzialmente lo stesso. L'unico cambiamento evidente è la nuova disposizione delle due fotocamere, che ora si trovano una sopra l'altra. I colori sono un po' più vivaci quest'anno. L'iPhone 16 e l'iPhone 16 Plus sono disponibili in nero, bianco, rosa, verde e blu.

Il bianco sostituisce il colore giallo dell'iPhone 15 nel normale iPhone 16

Fonte: Screenshot Apple Keynote

Operazione: il ritorno dei pulsanti

Pulsanti, pulsanti, pulsanti: l'anno scorso Apple ha introdotto il pulsante di azione sull'iPhone 15 Pro. Ora si sta diffondendo anche nel modello normale. Sostituisce l'interruttore del mute.

In basso a destra, tutti i nuovi modelli hanno anche un pulsante dedicato alla fotocamera: "Camera Control". A differenza degli altri pulsanti, non ha un punto di pressione fisico, ma è capacitivo con funzioni touch. Un piccolo motore tattile sotto il pulsante fornisce un feedback aptico.

Il nuovo pulsante non è solo un pulsante di scatto, ma può fare anche di più, ad esempio lo zoom.

Fonte: Screenshot Apple Keynote

Il controllo della telecamera offre diverse funzioni:

Prima pressione: Apri l'app fotocamera

Apri l'app fotocamera Toccare leggermente: Mettere a fuoco

Mettere a fuoco Seconda pressione: Scatta la foto

Scatta la foto Tenere premuto: Registrare video

Registrare video Toccare leggermente e tenere premuto: Richiamare le impostazioni

Richiamare le impostazioni Toccare leggermente e scorrere: Zoom

Questo significa che Apple sta adottando il concetto di pulsante di scatto separato di smartphone come il Sony Xperia 1 VI, aggiungendovi ulteriori funzioni. Il nuovo pulsante dovrebbe essere particolarmente adatto per gli scatti veloci.

Fotocamera: zoom 5x per il piccolo Pro

Secondo Apple, la fotocamera principale "Fusion" dell'iPhone 16 Pro e Pro Max contiene un nuovo sensore. Ha ancora 48 megapixel, ma elimina il precedente ritardo dell'otturatore per le registrazioni ProRAW e HEIF. Non sono state fornite informazioni sulla qualità dell'immagine, che dovrebbe rimanere più o meno invariata.

La nuova fotocamera ultragrandangolare è diversa: il suo sensore non ha più una risoluzione di 12 megapixel, ma ora anche di 48 megapixel. L'iPhone lo utilizza per calcolare le immagini con 24 megapixel come standard. Il teleobiettivo con una lunghezza focale di 70 millimetri (zoom 5x) non era disponibile sul Pro Max l'anno scorso. Ora è presente anche nel Pro da 6,3 pollici.

Il più grande aggiornamento riguarda la fotocamera ultra-grandangolare del modello Pro.

Fonte: Screenshot Apple Keynote

I californiani stanno anche installando una nuova fotocamera ultragrandangolare nell'iPhone normale. L'obiettivo è più veloce e ha un'apertura di ƒ/2.2. La fotocamera principale sembra essere rimasta la stessa, ma è stata dotata di un nuovo rivestimento per ridurre i riflessi.

A livello di software, la fotocamera principale è stata dotata di un nuovo rivestimento per ridurre i riflessi.

A livello di software, Apple dichiara di aver migliorato ulteriormente l'elaborazione delle immagini digitali. Sono disponibili nuovi "Stili di foto", alcuni dei quali appaiono più vivaci dei precedenti.

Gli

I modelli Pro possono ora registrare video in risoluzione 4K a 120 fotogrammi al secondo. Apple rinuncia ancora all'8K. Tuttavia, si dice che i microfoni siano nettamente migliori e che il supporto dell'intelligenza artificiale permetta di separare voci, rumori e rumori di fondo.

Chips: Apple promette una maggiore durata della batteria

Tutti gli iPhone riceveranno nuovi chip. I modelli normali sono denominati A18, i Pro A18 Pro. Entrambi si basano sulla produzione a 3 nanometri di seconda generazione. Ciò consente di ottenere maggiori prestazioni e una migliore efficienza energetica grazie a transistor più piccoli.

Questo dovrebbe garantire, tra le altre cose, una maggiore durata della batteria. Apple parla di una "grande spinta" per i modelli normali e di un "enorme salto" per i modelli Pro. Informazioni più dettagliate si trovano nelle specifiche: L'iPhone 16 Pro gestisce 27 ore di riproduzione video, rispetto alle 23 del 15 Pro. L'iPhone 16 gestisce 22 ore rispetto alle 20 del modello precedente.

Le specifiche esatte non sono mai state il punto forte di Apple. In ogni caso, la batteria dovrebbe durare di più.

Fonte: Screenshot Apple Keynote

Dipendentemente da come viene utilizzato, il dispositivo è in grado di funzionare. A seconda delle applicazioni, l'A18 Pro offre una potenza di calcolo superiore del 15-20 percento rispetto al suo predecessore, l'A17 Pro. Dalla presentazione non è emerso chiaramente quale sia la posizione dell'A18 normale. Probabilmente la specifica più importante: entrambi i nuovi chip sono dotati di un motore neurale (NPU) a 16 core.

Ha giocato troppo a

Questo è rilevante perché la NPU deve calcolare le prossime funzioni dell'AI. Tuttavia, l'intelligenza di Apple non sarà ancora disponibile quando verranno consegnati i nuovi iPhone. Le prime parti saranno distribuite con iOS 18.1 a ottobre. Non è ancora stato reso noto quali funzioni di intelligenza artificiale saranno disponibili e quando.

Il capo del software Craig Federighi ha anche presentato un sistema di elaborazione delle immagini AI chiamato "Visual Intelligence" durante il keynote. È in grado di ricercare sul web informazioni su un'immagine. Ad esempio, quando si scatta una foto di un ristorante, di un poster o di un prodotto. Le altre funzioni di intelligenza artificiale presentate erano già note.

Cos'altro si è distinto

Quattro approfondimenti lontano dai titoli dei giornali:

La "Fine Fabric Case" muore silenziosamente dopo appena un anno e viene rimossa dall'assortimento. Non c'è da stupirsi, si è consumata troppo in fretta. Per i modelli Pro sono ora disponibili solo custodie in silicone e una custodia trasparente. Non c'è pelle o pelle artificiale. I produttori di terze parti si staranno sfregando le mani dalla gioia. L'iPhone non diventerà più costoso nemmeno nel 2024 - per l'ottava volta di fila, nonostante l'alta inflazione negli Stati Uniti nel frattempo. In Svizzera, l'iPhone 16 Pro e l'iPhone 16 Pro Max costeranno addirittura 30 franchi in meno ciascuno. Ciò è probabilmente dovuto all'attuale tasso di cambio. Durante la presentazione, Apple ha anche sottolineato l'elevato valore di rivendita.

Il keynote aveva un aspetto diverso dal solito. L'illuminazione era più drammatica, con molti controluce e sfondi leggermente sottoesposti. L'intero video è stato girato di nuovo con l'iPhone, come gli ultimi. Craig Federighi sembrava un eroe greco tra le colonne pseudo-antiche del Palazzo delle Belle Arti di San Francisco. È un miracolo che non si sia strappato spontaneamente la camicia e non abbia affrontato un'idra.

Ha giocato troppo a "Age of Mythology: Retold". Screenshot Apple Keynote

\\code(0144)È possibile preordinare i nuovi iPhone a partire dal 13 settembre. Nelle prossime settimane verrà pubblicato un resoconto dei test e parleremo dei nuovi dispositivi anche nel podcast di Techtelmechtel. Se vuoi guardare il keynote, puoi trovare la registrazione qui: