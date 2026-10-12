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LineageOS 24.0: l'installazione diventa più semplice con i nuovi strumenti per browser

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 12.10.2026

Poco prima del suo decimo compleanno, la versione di Android priva di Google, LineageOS, semplifica la sua installazione con un programma di installazione web nel browser.

Nel dicembre 2026, LineageOS compirà dieci anni e, puntuale per l'anniversario, renderà la sua installazione più semplice. La variante di Android senza integrazione Google è stata inoltre aggiornata ad Android 17 e include alcuni aggiornamenti di sicurezza.

Installare il nuovo sistema operativo tramite browser

In passato, per installare LineageOS era necessario installare programmi specifici e talvolta persino lavorare con comandi da riga di comando. Questo è ancora possibile, ma diversi nuovi «WebUSB Flash Tools» portano l'installazione direttamente nel browser. Il termine «flashing» si riferisce all'installazione del nuovo sistema operativo.

È sufficiente collegare lo smartphone tramite USB e visitare flash.lineageos.org. Lì sono disponibili quattro strumenti di flash tra cui scegliere. Tuttavia, questo funziona solo in Chrome o in un altro browser basato su Chromium. Non funziona con Firefox.

Resta valido il fatto che l'installazione avviene in modo diverso per ogni smartphone. Per questo motivo, i nuovi strumenti non esonerano dal consultare le istruzioni per i rispettivi dispositivi su wiki.lineageos.org/devices.

LineageOS 24.0 basato su Android 17

Con LineageOS 24.0, il progetto porta Android 17 su numerosi smartphone a quasi quattro mesi dalla sua uscita a giugno. L'elenco completo si trova alla fine di questo post del blog. Poiché le applicazioni Google mancano in LineageOS, non sono presenti né Android Auto né Gemini. Al loro posto, ci sono principalmente miglioramenti in background e alcune modifiche al design.

Inoltre, LineageOS include gli aggiornamenti di sicurezza fino a ottobre 2026. Questi dovrebbero essere disponibili anche su dispositivi fino a LineageOS 18.1. Con «Canvas», il sistema operativo riceve una nuova app per l'editing di immagini. Altre applicazioni come il browser «Jelly» o il lettore musicale «Twelve» ricevono piccoli miglioramenti.

Immagine di copertina: Jan Johannsen

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