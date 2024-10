L'iMac M4 ha più RAM allo stesso prezzo

Apple offre all'iMac l'ultimo chip e nuovi colori. Il prezzo del modello base non aumenta, anche se ha il doppio della RAM rispetto al passato. Anche il mouse e la tastiera sono dotati di USB-C.

Per comunicato stampa, Apple ha presentato una nuova versione dell'iMac. Il computer all-in-one da 24 pollici è dotato del nuovo chip M4. Questo è più veloce del vecchio M3 sotto tutti gli aspetti. I californiani sottolineano in particolare le prestazioni del Neural Engine, importante per la Apple Intelligence. Le prime funzioni di AI sono ora disponibili in inglese.

Nulla cambia all'esterno: il design dell'iMac rimane lo stesso.

Fonte: Apple

Ma i critici del vecchio iMac saranno particolarmente contenti di un'altra cosa: Apple sta aumentando la memoria unificata (RAM) minima da 8 gigabyte a 16 gigabyte. Il massimo è ora di 32 gigabyte. Il prezzo rimane invariato. La versione base dell'iMac M4 parte da 1299 franchi o 1499 euro. Tuttavia, la versione più economica ha un chip ridotto con una CPU a 8 core e una GPU a 8 core.

La versione più potente dell'M4 ha una CPU a 10 core e una GPU a 10 core - un core della CPU in più rispetto all'iPad Pro. Costa almeno 1499 franchi o 1749 euro e ti offre anche quattro porte Thunderbolt 4 invece di due, Gigabit Ethernet e la Magic Keyboard con Touch ID.

Apple utilizza Excel come indicatore delle prestazioni nel suo video. Secondo questo, la CPU dell'M4 è più veloce di circa il 30 percento rispetto a quella dell'M3.

Fonte: Apple

USB-C e altri display esterni

A proposito di periferiche: Magic Keyboard, Magic Mouse e Magic Trackpad hanno finalmente una porta USB-C (e sì, il mouse ce l'ha ancora sul lato inferiore). Questo significa che l'iPhone SE rimane l'ultimo prodotto Apple con la vecchia porta Lightning.

L'iMac M4 con CPU a 10 core supporta due display esterni con risoluzione fino a 6K a 60 Hz o uno con risoluzione fino a 8K a 120 Hz. Con il chip di base con CPU a 8 core, il massimo rimane lo stesso dell'iMac M3 con uno schermo aggiuntivo. La webcam ha ora 12 megapixel. Per la prima volta, l'iMac può essere ordinato con vetro nano-testurizzato. Il rivestimento opaco del display costa 200 franchi o 230 euro in più. Riduce i riflessi, ma rende l'immagine un po' meno nitida.

I nuovi colori dell'iMac.

Fonte: Apple

L'iMac M4 sarà disponibile dall'8 novembre in sette colori: blu, viola, rosa, arancione, giallo, verde e argento - la stessa scelta dell'iMac M3, anche se le tonalità sono leggermente cambiate. L'annuncio dell'iMac è il primo di tre. Un nuovo Mac Mini e nuovi MacBook Pro sono attesi nei prossimi giorni.