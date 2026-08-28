Novità e trend 12 2

LibreOffice 26.8 rinuncia consapevolmente all'IA generativa

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 28.8.2026

Mentre Microsoft e Google integrano sempre più l'IA generativa nelle loro applicazioni Office, la Document Foundation mantiene l'elaborazione locale. LibreOffice 26.8 prosegue su questa strada, ampliando al contempo numerose funzionalità classiche.

Con LibreOffice 26.8 è stata rilasciata la prossima versione principale della suite per ufficio gratuita. Gli sviluppatori hanno apportato miglioramenti, tra gli altri, a Writer, Calc e Impress, oltre che allo scambio di file con Microsoft Office. Ciò che colpisce maggiormente è ciò che manca: l'IA generativa.

La Document Foundation, che sostiene la suite per ufficio, la definisce una scelta consapevole. Il software elabora i documenti localmente e non richiede una connessione di rete per funzionare. In questo modo, gli utenti e le organizzazioni possono sapere dove finiscono i loro dati riservati o personali.

Con questa scelta, LibreOffice intraprende una strada diversa rispetto a Microsoft e Google. Entrambe le aziende stanno integrando sempre più l'IA generativa direttamente nelle loro applicazioni per ufficio. Al di là di questa decisione di principio, LibreOffice 26.8 porta numerose novità per i singoli programmi.

Writer ottiene una nuova giustificazione del testo

Con il «Paragraph Composer», Writer riceve un nuovo algoritmo per la giustificazione del testo. Esso considera più righe insieme e distribuisce gli spazi tra le parole sull'intero paragrafo. In questo modo, si dovrebbero verificare meno spaziature irregolari.

Il nuovo Paragraph Composer distribuisce gli spazi tra le parole in modo più uniforme su più righe.

Fonte: Document Foundation

LibreOffice supporta ora nativamente i font OpenType variabili. Proprietà come lo spessore del tratto o la larghezza dei caratteri possono essere modificate in modo continuo, a condizione che il rispettivo font lo consenta. Writer riconosce inoltre automaticamente la direzione di scrittura dei paragrafi e migliora la visualizzazione dei testi scritti da destra a sinistra e in verticale.

Confronto prima-dopo: LibreOffice 26.8 gestisce meglio le direzioni di scrittura miste.

È stata introdotta anche una vista bozza, che nasconde intestazioni, piè di pagina e margini di pagina. La ricerca rapida ora include anche i commenti. Inoltre, i documenti di grandi dimensioni con immagini dovrebbero aprirsi più velocemente.

Miglioramenti per Calc, Impress e i file Office

Calc riceve campi calcolati per le tabelle pivot. Con questi, è possibile generare valori aggiuntivi dai dati esistenti tramite formule. Un nuovo comando mescola casualmente le celle selezionate.

In Impress, le diapositive possono essere raggruppate in sezioni denominate. I nomi personalizzati delle diapositive appaiono accanto al numero. Impress e Draw supportano diverse dimensioni di pagina all'interno di un unico file.

Nello scambio con Microsoft Office, LibreOffice cerca inoltre di mantenere intatti, per quanto possibile, i grafici non supportati. Se si aprono e salvano file con grafici a cascata, a imbuto, sunburst o treemap, le informazioni sottostanti rimangono in gran parte preservate. LibreOffice non è comunque in grado di modificare o visualizzare tali grafici.

Per la prima volta, LibreOffice mostra occasionalmente un banner di donazione nel centro di avvio. Esso rimanda alla pagina delle donazioni della Document Foundation. Pubblicità, telemetria, account utente o abbonamenti continuano a non far parte del software.

LibreOffice 26.8 è disponibile dal 26 agosto per Windows, macOS e Linux. Chi desidera il minor numero possibile di cambiamenti può rimanere per il momento sul ramo di manutenzione più stabile 26.2.5.

Immagine di copertina: Shutterstock

Mi piace questo articolo! A 12 persone piace questo articolo







