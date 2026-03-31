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L'hobbista combina la console NES e il sintetizzatore in un unico dispositivo

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 31.3.2026

Ami i giochi retro e il suono dei vecchi computer? Allora ti piacerà l'ultimo lavoro dello youtuber Love Hultén.

L'inventore svedese presenta in un video su YouTube il suo ultimo progetto: il NES-SY2. 0. Questo dispositivo combina un sintetizzatore completo per suoni nostalgici del computer con una console di gioco NES funzionante. Nel video, Hultén cambia la cartuccia durante la dimostrazione e poi gioca un round di «Mega Man 2» sullo schermo integrato. Il tutto è racchiuso in un'elegante custodia che ricorda i computer portatili dei decenni passati.

Un sintetizzatore crea suoni artificialmente. Un sintetizzatore chiptune imita deliberatamente i toni bip e nostalgici dei chip sonori delle vecchie console di gioco e dei computer degli anni '80 - le stesse melodie che caratterizzano i videogiochi classici.

Nel NES-SY2.0, il cosiddetto modulo NES Poly si occupa di questo compito. Costituisce il cuore del dispositivo, viene controllato tramite l'interfaccia MIDI e suona fino a quattro note contemporaneamente. Riproduce il suono tipico della console NES originale.

Ogni suono utilizza due generatori di suono, i cosiddetti oscillatori, che producono la forma del suono. Inoltre, il dispositivo offre numerose opzioni per la progettazione del suono, come la modifica della forma d'onda in tempo reale, che può essere utilizzata per cambiare la forma del suono dal vivo.

La tastiera è costituita da una Arturia Keystep, una tastiera MIDI compatta e popolare. Gli effetti sono forniti da un Flamma FS22, che aggiunge l'eco e il suono artificiale dell'ambiente.

Hultén non è un esperto del settore.

Hultén non è un novellino in questo campo. Sul suo canale YouTube mostra altre creazioni come il sintetizzatore VIC-4, una chitarra MIDI NES e persino un sintetizzatore Pac-Man.

Sono un fan di progetti come questo. La mia prima console è stata un NES. Quando sento i suoni del NES-SY2.0, mi viene subito in mente la mia stanza d'infanzia e le tante ore felici passate a giocare ai videogiochi. Cosa ne pensi: un progetto cool o una perdita di tempo?

Immagine di copertina: Screenshot Youtube / Love Hultén

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