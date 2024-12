LG presenta un OLED pieghevole da 45 pollici con risoluzione 5K2K

LG presenta l'UltraGear 45GX990A al CES 2025. Ha un pannello WOLED da 45 pollici, una densità di pixel di 125 pixel per pollice e può essere curvato in modo flessibile.

Il 2024 è stato l'anno dei monitor da gioco da 32 pollici con risoluzione 4K. I pannelli OLED con un'elevata densità di pixel si stanno facendo strada nei modelli più grandi. LG sta dando il via alla nuova serie GX9. Il suo fiore all'occhiello è l'UltraGear 45GX990A. Si basa su un pannello WOLED da 45 pollici in formato 21:9 con una risoluzione di 5120 × 2160 pixel ("5K2K").

Questo si traduce in una risoluzione di 5120 × 2160 pixel.

Questo si traduce in una densità di pixel di 125 pixel per pollice (ppi) - un po' meno del 4K a 32 pollici (140 ppi), ma un valore molto buono per queste dimensioni del monitor. Grazie al pattern di sub-pixel RGWB, la visualizzazione del testo non dovrebbe presentare praticamente alcuna frangia di colore. Questo dovrebbe rendere il 45GX990A ideale per i giochi di alto livello, ma anche per la navigazione sul web o per il lavoro occasionale in ufficio.

Il 45GX990A può essere utilizzato con curvature comprese tra 0 e 900R.

Fonte: LG Electronics

Un'altra caratteristica speciale della nuova ammiraglia di LG: puoi regolare tu stesso la sua curvatura da piatta a 900R. Dal comunicato stampa non è chiaro se ciò avviene manualmente come nel caso del Corsair Xenon Flex, o motorizzato come nel caso del LG OLED Flex. Dato che quest'ultimo è stato completamente sovraprezzato a causa del complicato meccanismo, spero davvero nella soluzione manuale.

Test del prodotto L'LG OLED Flex mi fa disperare di Samuel Buchmann

Anche il frame rate massimo non è al momento chiaro, ma è probabile che sia di almeno 120 hertz. LG indica un tempo di risposta di 0,03 millisecondi e il monitor è anche compatibile con Nvidia G-Sync e AMD FreeSync Premium Pro. Per il segnale delle immagini sono disponibili DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 e USB-C con alimentazione da 90 watt.

Altri due modelli: 45GX950A e 39GX90SA

Oltre al 45GX990A flessibile, ci sarà anche un modello con un pannello identico ma con curvatura fissa a 800R: il 45GX950A. Probabilmente sarà più economico, ma i prezzi specifici non sono ancora noti.

Il 45GX950A è identico al suo fratello flessibile.

Fonte: LG Electronics

Si sa poco del terzo nuovo display da gioco di LG, il 39GX90SA. Anch'esso ha un formato 21:9 e una curvatura fissa di 800R, ma una diagonale leggermente più piccola di 39 pollici. Il dispositivo utilizza il sistema operativo per Smart TV webOS, che per molti è uno svantaggio a causa del suo funzionamento macchinoso. Mancano ancora i dettagli sulla risoluzione e sulla frequenza dei fotogrammi.

Altri dettagli sui nuovi monitor di LG sono attesi nel corso del CES di Las Vegas e saranno aggiunti qui non appena possibile.