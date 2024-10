L'esopianeta offre uno sguardo sul destino della Terra

La fine della nostra Terra è predeterminata: un giorno sarà inghiottita dal sole in espansione. Ma cosa succederà quando si ridurrà?

Tra cinque miliardi di anni, il nostro sole si trasformerà in una gigante rossa e probabilmente raggiungerà l'orbita di Marte: Mercurio, Venere e la Terra saranno inghiottiti da esso e bruceranno - almeno secondo le attuali proiezioni. Tuttavia, una nana bianca situata a 4200 anni luce di distanza suggerisce che i pianeti simili alla Terra vicini alle stelle potrebbero sopravvivere alla fase di gigante rossa. Questa conclusione è suggerita dai risultati di un team guidato da Keming Zhang dell'Università della California, pubblicati su "Nature Astronomy".

L'esopianeta ha una massa circa 1,9 volte superiore a quella del nostro pianeta natale e orbita intorno alla sua stella a una distanza circa doppia rispetto a quella della Terra dal Sole. È stato scoperto grazie all'effetto di microlensing. A una distanza di circa 26.100 anni luce, sullo stesso asse visivo della Terra, una stella molto grande e luminosa si è brevemente allineata dietro il sistema di nane bianche. Quando la luce della stella più lontana ha attraversato la nana bianca nel suo cammino, il percorso della luce è stato piegato dal campo gravitazionale, che ha provocato un effetto di ingrandimento mille volte superiore. Questo ha permesso alla compagna terrestre di influenzare in modo significativo il modello di ingrandimento, da cui Zhang e co. hanno potuto trarre conclusioni dettagliate sull'ambiente circostante la nana bianca.

Oltre alla Terra, Zhang e co.

Oltre al pianeta simile alla Terra, hanno scoperto anche una nana bruna con una massa 30 volte superiore a quella di Giove, che orbita intorno alla nana bianca. Questa nana ha ancora circa la metà della massa del nostro Sole, motivo per cui il gruppo di lavoro ipotizza che anche la nana avesse all'incirca le dimensioni della nostra stella centrale prima di gonfiarsi. L'orbita dell'eso-Terra ricavata dai dati suggerisce inoltre che, prima della fase di gigante rossa, orbitava intorno alla stella a una distanza simile a quella a cui la Terra orbita attualmente intorno al Sole.

Come la stella si è gonfiata, la nana aveva una massa di circa la metà di quella del nostro Sole.

Quando la stella si è gonfiata, ha spinto l'esopianeta in un'orbita più distante. Questo potrebbe accadere anche alla Terra tra qualche miliardo di anni: I modelli attuali giungono quindi a conclusioni diverse sul destino del nostro pianeta. Il Sole in espansione potrebbe inghiottirlo e distruggerlo, oppure spingerlo su un'orbita più distante. Tuttavia, questo ha solo un ruolo secondario per la vita qui: sarà distrutta molto prima perché le crescenti radiazioni solari vaporizzeranno la nostra atmosfera e l'acqua superficiale. Questo potrebbe avvenire al più tardi tra un miliardo di anni.

Spettro della scienza

Siamo partner di Spektrum der Wissenschaft e vogliamo rendere più accessibili a te informazioni fondate. Segui Spektrum der Wissenschaft se ti piacciono gli articoli.