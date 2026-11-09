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L'Epic Games Launcher arriva su Linux, "Fortnite" ancora no

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 9.11.2026

L'Epic Games Launcher è disponibile in versione preview per Linux. In futuro, ciò faciliterà l'accesso alla propria libreria Epic, ad esempio per gli utenti di Steam Deck, eliminando la necessità di strumenti di terze parti. "Fortnite" rimane tuttavia escluso a causa degli ostacoli legati all'anti-cheat.

Gli utenti Linux possono ora provare una versione in anteprima dell'Epic Games Launcher. Attualmente supporta ufficialmente Ubuntu e Debian, mentre Fedora dovrebbe seguire a breve. Come riportato dal portale specializzato GamingOnLinux, citando un annuncio ufficiale, Epic sta pianificando anche il supporto per SteamOS, CachyOS e Omarchy. I piani mirano quindi all'intero ecosistema Linux. Tuttavia, non esiste ancora una data di rilascio ufficiale.

Per i possessori di Steam Deck, questa è comunque una buona notizia. Finora dovevano affidarsi a strumenti di terze parti come l'Heroic Games Launcher per installare i giochi acquistati sull'Epic Store. In futuro, se ne occuperà il client ufficiale, non appena verrà rilasciato per la console portatile di Valve. I giochi stessi continueranno a funzionare tramite il layer di compatibilità Proton, che rende eseguibili i titoli Windows su Linux.

Una grande nota dolente rimane «Fortnite». Sebbene Epic stia già testando il gioco su Linux con una nuova tecnologia anti-cheat, questa impone elevati requisiti di sicurezza al sistema operativo. Ciò è particolarmente evidente su Steam Deck, il dispositivo Linux più importante per i giocatori. Sebbene sia dotato di un chip di sicurezza TPM 2.0, Epic richiede inoltre che il Secure Boot sia attivo e che vengano caricati solo componenti di sistema firmati. SteamOS attualmente non supporta appieno tutto ciò, motivo per cui il gioco non sarà disponibile per Linux a breve. Epic e Valve sono in trattativa, ma non è ancora chiaro come evolverà la situazione.

Immagine di copertina: Shutterstock

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