70

Leica presenta una fotocamera a telemetro senza telemetro

Samuel Buchmann
24.10.2025
La M EV1 è la prima fotocamera M di Leica con mirino elettronico. Si basa sulla M11, ha un sensore da 60 megapixel e, come tutte le fotocamere della serie, non ha l'autofocus.

Questo aspetto potrebbe causare polemiche tra gli appassionati. Dopotutto, il metodo di messa a fuoco analogico era una parte essenziale del fascino della linea M. Chiunque pensi che la M EV1 sia una Q3 con obiettivi intercambiabili si sbaglia. A differenza della Q3, la messa a fuoco è ancora manuale. Come per tutti i modelli M, non c'è nemmeno lo stabilizzatore d'immagine o la funzione video.

Stesso sensore della M11 e della Sony Alpha 7R V

A parte il mirino, la M EV1 si basa sulla piattaforma della M11 con il noto sensore da 60 megapixel di Sony e il processore Maestro III. Eredita anche la memoria interna della M11-P, che è ancora limitata a 64 gigabyte. Wi-Fi e USB-C sono a bordo, la batteria BP-SCL7 è la stessa della serie M11.

Con 484 grammi, il corpo in pelle a forma di diamante è leggermente più leggero della M11-P (530 grammi). La leva frontale della fotocamera consente di passare dal focus peaking all'ingrandimento della messa a fuoco e agli zoom digitali (1,3x e 1,8x). Questi ultimi vengono applicati solo ai file JPG, mentre i file RAW rimangono invariati.

La Leica M EV1 costa 7950 franchi svizzeri o euro ed è ora disponibile direttamente presso il produttore e i rivenditori specializzati, ma purtroppo non presso Digitec Galaxus.

Immagine di copertina: Leica

Samuel Buchmann
Senior Editor
Samuel.Buchmann@digitecgalaxus.ch

Le mie impronte digitali cambiano talmente spesso che il mio MacBook non le riconosce più. Il motivo? Se non sono seduto davanti a uno schermo o in piedi dietro a una telecamera, probabilmente mi trovo appeso a una parete di roccia mantenendomi con i polpastrelli. 

Foto e video
