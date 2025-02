Novità e trend 0 0

Leica Lux Grip: un'impugnatura per fotocamera per iPhone

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 6.2.2025

Il produttore di macchine fotografiche Leica ha attaccato un'impugnatura all'iPhone. L'impugnatura Lux Grip con pulsanti aggiuntivi è stata progettata per offrire un maggiore controllo durante lo scatto delle foto.

L'impugnatura si aggancia all'iPhone tramite MagSafe e aggiunge un pulsante di rilascio, una manopola e due pulsanti programmabili. Il Lux Grip può essere utilizzato in formato orizzontale e verticale.

Ancora più feeling Leica per l'iPhone

Il pulsante di scatto a due stadi del Lux Grip mette a fuoco con una leggera pressione e rilascia quando viene premuto. Ciò significa che l'impugnatura si integra con gli iPhone più vecchi, in particolare con una funzione del mondo delle fotocamere che è rara negli smartphone. Tuttavia, Apple ha incluso questa funzione tra le tante presenti nel pulsante di sblocco dell'iPhone 16, denominato "controllo della fotocamera".

La ghiera girevole ti permette di controllare lo zoom, l'apertura, la velocità dell'otturatore o la compensazione dell'esposizione. Ai due pulsanti Fn possono essere assegnate funzioni nell'app Lux di Leica.

I pulsanti e la ghiera del Lux Grip.

Fonte: Jan Johannsen

L'applicazione Lux disponibile per iOS simula l'aspetto di vari obiettivi Leica utilizzando le lenti dell'iPhone. La selezione degli obiettivi varia quindi a seconda dell'iPhone. Il Lux Grip funziona solo con le certezze dell'app. Leica non ha accesso ad altre app per fotocamere di Apple.

Il Lux Grip funziona in formato verticale.

Fonte: Jan Johannsen

Quando l'ho provato, ho trovato molto comodo tenere l'iPhone con l'impugnatura. I pulsanti sono piacevoli e hanno punti di pressione ben definiti. Mi piace mettere a fuoco premendo leggermente il pulsante di scatto. Ho anche provato la tentazione di registrare video con l'impugnatura dell'iPhone, ma l'applicazione Lux non supporta ancora la registrazione di immagini in movimento.

Grazie a MagSafe, passare al formato orizzontale è un gioco da ragazzi.

Fonte: Jan Johannsen

Impugnatura personalizzabile

Il Lux Grip è realizzato in acciaio inossidabile. Le sue due parti sono collegate da viti e possono quindi essere convertite rapidamente in un'impugnatura per mancini. La connessione con l'iPhone avviene tramite Bluetooth Low Energy. Grazie a una filettatura standard, il Lux Grip può essere avvitato anche su un treppiede.

Connessione USB e filettatura per treppiede.

Fonte: Jan Johannsen

Si dice che la batteria da 300 mAh del Lux Grip possa durare per oltre 1000 foto. Può essere ricaricata in due ore tramite USB-C. E se necessario, la batteria può essere sostituita allentando due viti.

Prezzo e disponibilità

Leica indica un prezzo di vendita consigliato di 300 euro per il Lux Grip in Germania. L'acquisto include - previa registrazione presso il produttore - un buono acquisto di 80 euro per l'accesso per un anno alle funzioni Pro dell'app Lux.

Immagine di copertina: Jan Johannsen

