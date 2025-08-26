Novità e trend 7 0

Le statistiche della Bundesliga sono ora disponibili direttamente tramite AI

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 26.8.2025

Il DFL sta facilitando la ricerca: un chatbot AI fornisce i dati ufficiali della Bundesliga su richiesta, in modo rapido e contestuale. Il campo di applicazione può essere ampliato e i tifosi dovranno avere pazienza.

Vuoi informazioni sulla Bundesliga nel modo più diretto possibile e senza complicate deviazioni? La Lega Calcio Tedesca (DFL) ha sviluppato un chatbot AI per questo scopo. È stato progettato per semplificare notevolmente le ricerche e i resoconti rispondendo direttamente alle domande con statistiche appropriate.

Recupero dei dati controllato dalla voce invece che dalla navigazione del dashboard

Il chatbot è integrato nel Match Analysis Hub (MAH). Si tratta di una piattaforma di analisi interna al DFL. Serve principalmente come strumento di dati e di ricerca per commentatori, giornalisti, analisti e club.

Basta inserire una domanda, ad esempio: «Quando ha segnato l'ultima volta il giocatore X contro la squadra Y?» o «Quante volte ha segnato una doppietta?» La risposta arriva in pochi secondi, in modo diretto e contestuale. Lo strumento sostituisce così la precedente navigazione, spesso macchinosa, attraverso dashboard e tabelle.

Il chatbot sostituisce i complessi dashboard con input in linguaggio naturale e fornisce risposte in tempo reale. Anche perché i dati vengono aggiornati ogni minuto. Produktmanager der Sportec Solutions AG Josef Kaes

Implementazione tecnica con AWS

Il sistema è stato sviluppato congiuntamente dal DFL, dalla sua filiale Sportec Solutions AG (STS) e da Amazon Web Services (AWS). Con Amazon Bedrock, AWS fornisce la base al chatbot per formulare risposte in un linguaggio chiaro.

Due grandi modelli linguistici (LLM) si intersecano: il primo comprende la tua domanda e la converte in una query di database. Il secondo riassume i risultati in una risposta leggibile.

Dati ufficiali, continuamente aggiornati

Il database proviene esclusivamente dal database ufficiale della DFL. Questo include i dati delle partite, le informazioni sugli eventi e sulle posizioni, nonché le «Bundesliga Match Facts». Durante le partite in corso, STS aggiorna le informazioni ogni minuto e le mette immediatamente a disposizione del chatbot.

Il DFL ha collaborato con il DFL.

Il DFL ha lavorato al progetto dall'autunno 2024 all'estate 2025. Lo strumento ha completato la fase MVP (minimum viable product) nel giugno 2025. A partire dalla stagione in corso 2025/26, il chatbot sarà gradualmente reso disponibile per l'uso dal vivo - inizialmente per i redattori e i commentatori interni.

Outlook

Secondo la DFL, il chatbot facilita già molto il lavoro di ricerca - prima e dopo le partite, in studio o durante i servizi. Attualmente il chatbot copre solo i dati della Bundesliga e della Bundesliga 2 a partire dalla stagione 2023/24, il che è un po' poco. Il prossimo passo dovrebbe essere l'integrazione delle stagioni più vecchie. Il DFL sta inoltre valutando la possibilità di integrare i dati della Bundesliga e della Bundesliga 2.

Il DFL sta anche pianificando di rendere lo strumento accessibile ai media partner esterni e ai tifosi nel lungo termine. Non c'è ancora un calendario preciso in merito.

Immagine di copertina: Gabor Baumgarten / Shutterstock

