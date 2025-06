Novità e trend 4 0

Le prime immagini della fotocamera più grande del mondo

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 23.6.2025

La fotocamera LSST con una risoluzione di 3,2 gigapixel è entrata in funzione presso l'Osservatorio Rubin in Cile. Le prime immagini mostrano le nebulose della Via Lattea e un ammasso di galassie.

I ricercatori del Vera C. Rubin Observatory hanno pubblicato le prime immagini della fotocamera LSST. La fotocamera più grande del mondo utilizza uno specchio di 8,4 metri per esporre un sensore di 64 centimetri con 3200 megapixel. Il sistema ha lo scopo di esplorare la materia oscura e l'energia oscura. Puoi trovare maggiori dettagli qui:

Le prime immagini scattate dalla fotocamera sono spettacolari e mostrano il cosmo in un dettaglio senza precedenti. Una delle immagini mostra la Nebulosa Trifida e la Nebulosa Laguna, mentre una seconda mostra l'ammasso di galassie Virgo. La prima è composta da 678 immagini singole scattate in circa sette ore di osservazione. La combinazione di più immagini rende visibili dettagli altrimenti invisibili.

Una sezione dell'ammasso di galassie Virgo.

Fonte: NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory

La Nebulosa Trifida, distante 2600 anni luce, e la Nebulosa Laguna, distante 5200 anni luce, fanno parte della Via Lattea. Sono anche oggetti di osservazione popolari per gli astronomi dilettanti. L'ammasso di galassie della Vergine visibile nella seconda immagine è più lontano: 50 milioni di anni luce. Secondo le conoscenze attuali, contiene più di 2000 galassie. L'immagine della telecamera LSST ne mostra solo una parte, comprese due vistose galassie a spirale. Lunedì 23 giugno 2025, alle 17:30 ora svizzera, i responsabili presenteranno ulteriori dettagli in un livestream.

Migliore difesa degli asteroidi grazie al time-lapse

«Queste immagini e video saranno i primi di molti che Rubin rilascerà nel corso del prossimo decennio», scrive l'osservatorio nel suo comunicato stampa. La fotocamera più grande del mondo scatterà tre foto al minuto per i prossimi dieci anni, scansionando l'intero cielo meridionale visibile ogni tre o quattro notti. In questo modo, Rubin creerà la più dettagliata immagine time-lapse del cosmo mai realizzata.

L'Osservatorio Very C. Rubin si trova sulle Ande cilene.

Fonte: NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory

«L'Osservatorio Rubin della NSF-DOE catturerà più informazioni sul nostro universo di tutti i telescopi ottici della storia messi insieme», afferma Brian Stone, direttore ad interim della National Science Foundation (NSF) statunitense. Il telescopio è anche destinato a rivoluzionare la difesa dagli asteroidi grazie alle sue immagini regolari del cielo notturno. Si trova sul Cerro Pachón nelle Ande cilene, dove il clima secco e l'altitudine offrono le condizioni ideali.

Immagine di copertina: NSF-DOE Vera C. Rubin

