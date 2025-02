Novità e trend 16 3

Le lacrime scorrono alla fine: Uno streamer gioca ai videogiochi di sette Souls senza subire danni

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 19.2.2025

Devi essere un po' pazzo per ottenere questo risultato: Lo streamer "dinossindgeil" ha giocato ai videogiochi sette partite simili ai Souls con personaggi di livello 1 senza subire alcun danno.

Se i giochi souls-like ti mandano in bestia, non sei il solo. Dopo tutto, questi giochi, che comprendono i tre "Dark Souls" e "Elden Ring", sono noti per il loro alto livello di difficoltà. Per molti è già abbastanza difficile giocarci. Proprio per questo motivo, altri giocatori mettono in mostra le loro abilità con sfide insolite, ad esempio utilizzando un tappetino da ballo. Lo streamer tedesco "dinossindgeil" ha giocato sette Soulslike: con i personaggi del gioco al livello più basso e senza subire un solo colpo.

Lo streamer, il cui nome è "dinossindgeil", ha giocato sette Soulslike: con i personaggi del gioco al livello più basso e senza subire un solo colpo.

Lo streamer, il cui vero nome è Nico, ha molta familiarità con questi giochi. Già nel 2022 ha realizzato un'impresa simile: Ha giocato a "Demon's Souls", "Dark Souls 1", "Dark Souls 2", "Dark Souls 3", "Bloodborne", "Sekiro: "Shadows Die Twice" e "Elden Ring" senza subire alcun danno. Se non riusciva a schivare l'attacco di un avversario, ricominciava l'intera corsa. Secondo lui, la cosiddetta "God Run" ha richiesto 120 giorni per essere completata.

"Corsa senza colpi di livello 1": sette partite, nessun colpo

Nel 2022, tuttavia, ha utilizzato un personaggio con un livello elevato. Probabilmente era troppo facile per lui. Per questo motivo ha provato per "quasi due anni" a ripetere la sua God Run con personaggi di livello più basso. Questo significa che infligge meno danni nelle battaglie e deve giocare senza migliorare le statistiche. Nico ha giocato ai sette videogiochi in un solo weekend. Puoi guardare la corsa su YouTube.

Ma la parte migliore arriva alla fine. Una breve clip mostra Nico che combatte contro il boss finale dell'ultimo gioco, Soul of Cinder in "Dark Souls 3". Dopo la vittoria, fa una smorfia e inizia a piangere di gioia. Anche sua moglie passa davanti alla telecamera e lo abbraccia. Al momento del successo, centinaia di spettatori si congratulano con lui in chat. Puoi guardarlo qui:

In seguito riferisce, ancora singhiozzando, che lui stesso non credeva più di poter completare il suo livello 1 senza colpi. Dark Souls 2 è stato particolarmente difficile per lui. Ringrazia i suoi spettatori per averlo incitato più volte nei "giorni difficili": "Mi avete guardato, un fottuto psicopatico, mentre provavo le stesse stronzate più e più volte per quasi due anni".

Questo spiega anche come ha fatto a completare il livello 1 senza colpi.

Questo spiega anche come sia riuscito a portare a termine questo successo: Per schivare ogni colpo, ha dovuto conoscere a fondo le meccaniche del boss e sapere quando aspettarsi quale attacco.

Ciò spiega anche come è riuscito a portare a termine questo successo.

Immagine di copertina: Twitch/"dinossindgeil"

Mi piace questo articolo! A 16 persone piace questo articolo