Le cuffie XR di Samsung puntano su Vision Pro

L'hardware di "Project Moohan" non offre quasi nessuna sorpresa, ma le cuffie di Samsung sono le prime ad essere dotate di Android XR. Google potrebbe ottenere con esso lo stesso risultato che ha già ottenuto con gli smartphone.

Le prime immagini e video delle cuffie Samsung per la Mixed Reality (XR) sono apparse su diversi portali. Gli occhiali sono ancora un prototipo chiamato "Progetto Moohan". Samsung li ha svelati a dicembre e poi li ha mostrati all'evento per i nuovi smartphone Galaxy. È il primo ad eseguire Android XR, il sistema operativo di Google per cuffie e occhiali intelligenti.

Il design presenta molte somiglianze con il modello Apple Vision Pro. Dal punto di vista frontale, le due cuffie sembrano praticamente identiche. Entrambe hanno un alloggiamento in alluminio con un cuscinetto in tessuto all'interno. Proprio come Apple, Samsung non installa la batteria nelle cuffie, ma la ripone nel nostro magazzino centrale. Questo riduce il peso sulla testa, ma comporta un cavo che può essere d'intralcio.

Nella zona posteriore, invece, Samsung si è ispirata maggiormente al Meta Quest. Una fascia rigida collega la parte anteriore con l'imbottitura della parte posteriore della testa e le cuffie possono essere strette con una manopola. Non è chiaro come il display e i sensori siano paragonabili a quelli della concorrenza.

Android XR sembra promettente

Lo YouTuber Marques Brownlee ha già potuto provare il Project Moohan. Nella sua demo, i controlli funzionavano - proprio come con il Vision Pro - utilizzando il controllo dei gesti e il tracciamento degli occhi. Samsung presumibilmente supporterà anche i controller in futuro e non è ancora chiaro se uno di questi sarà incluso nella fornitura.

A prima vista, l'interfaccia utente di Android XR ricorda molto il Vision OS di Apple. Il vantaggio del sistema operativo di Google sarebbe lo stesso di Android per gli smartphone: non è un'esclusiva di Samsung, ma è accessibile anche ad altri produttori di cuffie e può accedere all'intero Play Store. Questo rende più interessante per gli sviluppatori di app adattare le loro applicazioni agli occhiali XR. Google segue così le orme di Meta, che ha aperto il suo Horizon OS ad altri produttori. O, come dice giustamente un commento su YouTube:

Brownlee ha anche parole di elogio per l'integrazione di Gemini. Il bot AI multimodale di Google è probabilmente adatto alle cuffie XR con le loro numerose fotocamere e microfoni. Mentre prima devi scattare una foto con lo smartphone, Gemini può registrare gli input direttamente dal campo visivo delle cuffie. Nel video, Brownlee mostra all'IA una foto di un deserto, ad esempio, che l'assistente utilizza per trovare la posizione su Google Maps.

Gemini risponde anche ai comandi vocali ed è in grado di organizzare le finestre o di navigare nelle app, ad esempio. L'integrazione dell'intelligenza artificiale distingue le cuffie di Samsung da quelle di Apple Vision Pro, che non offrono ancora nulla di paragonabile. Non è ancora chiaro quando Project Moohan verrà lanciato come prodotto finito, ma Samsung prevede di lanciarlo quest'anno. I sudcoreani non hanno ancora rivelato il prezzo.