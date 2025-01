Gara nel mercato degli occhiali AR: Samsung e Google sfidano Meta e Apple

Samsung è alla ricerca di nuovi fattori di crescita e sta collaborando con Google per lo sviluppo di occhiali AR. Le due aziende stanno unendo le forze per sfidare Meta e Apple.

Samsung e Google hanno annunciato una partnership strategica per lo sviluppo congiunto di occhiali per la realtà aumentata (AR). La collaborazione è stata confermata da TM Roh, presidente della divisione Mobile Experience di Samsung, ai media statunitensi Bloomberg. L'obiettivo della partnership è quello di raggiungere rapidamente la qualità e la maturità di mercato degli occhiali AR.

L'obiettivo della partnership è quello di raggiungere la qualità e la maturità di mercato degli occhiali AR nel più breve tempo possibile. Tuttavia, secondo Roh, non esiste ancora un calendario preciso. Tuttavia, gli occhiali AR dovrebbero essere lanciati sul mercato "il prima possibile". A differenza degli occhiali VR, gli occhiali AR non sono destinati a creare un mondo virtuale davanti agli occhi di chi li indossa, ma a proiettare dati e grafica nel mondo reale, creando così una "realtà aumentata", da cui il nome.

Con gli occhiali AR, ad esempio, puoi ricevere informazioni virtuali mentre cammini per la città.

Fonte: Kaspars Grinvalds / Shutterstock

Le due aziende collaborano dallo scorso dicembre nell'ambito del Progetto Moohan. Si tratta dello sviluppo di un auricolare per la realtà mista. La realtà mista è una tecnologia che combina mondi reali e virtuali. Permette di combinare contenuti fisici e digitali in tempo reale e di viverli in modo interattivo. Gli oggetti virtuali possono essere incorporati nell'ambiente reale in modo da interagire con esso e con gli utenti

Basi tecnologiche e sviluppo

Gli occhiali AR funzioneranno con il nuovo sistema operativo Android XR, sviluppato appositamente per le cuffie indossabili. Samsung e Google vogliono ottimizzarlo ulteriormente e garantire una perfetta integrazione. A tal fine, le aziende prevedono di coinvolgere sviluppatori di terze parti per fornire un'ampia gamma di contenuti e applicazioni per gli occhiali AR.

Questo si inserisce nel contesto di una serie di sviluppi che hanno portato alla creazione di un nuovo sistema operativo per gli occhiali AR.

Questo si inserisce nella recente partnership tra Samsung e Google nel settore degli smartphone, dove l'intelligenza artificiale di Google "Gemini" sostituisce "Bixby" di Samsung e diventa il nuovo assistente vocale AI:

La concorrenza stimola il business

Questa partnership mette Samsung e Google in diretta competizione con Meta e Apple, che stanno anch'esse lavorando su tecnologie AR. Meta ha in programma di lanciare i suoi occhiali Artemis AR nel 2027, mentre Apple sta mantenendo in gran parte segrete le sue ambizioni AR.

Gli occhiali Artemis AR di Meta

Secondo Meta, gli occhiali Artemis AR sono un ulteriore sviluppo degli occhiali Orion AR che Meta ha presentato lo scorso anno.

Questi occhiali AR saranno più leggeri e avanzati dei loro predecessori e sono progettati per offrire una vera esperienza AR che potrebbe potenzialmente sostituire gli smartphone. Questo secondo un rapporto di Bloomberg. Sono dotati di un piccolo disco e di un braccialetto per controllare il display. Meta sta lavorando per ottimizzare i costi, i display e la produzione di massa per rendere gli occhiali Artemis pronti per il mercato.