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Le carte regalo di Steam scompaiono dagli scaffali dei negozi

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 11.6.2026

Sono ancora nei negozi, ma non ci sono più rifornimenti: Valve non fornirà più carte regalo fisiche di Steam ai rivenditori. Il motivo è un vecchio problema: frodi con i codici voucher.

Valve interrompe la vendita al dettaglio di carte regalo fisiche di Steam. I rivenditori non riceveranno più nuove carte, ma potranno ancora vendere le scorte esistenti. Le carte non scompariranno quindi improvvisamente da supermercati, stazioni di servizio, negozi di elettronica o edicole: Valve prevede che le scorte rimanenti saranno esaurite entro la fine del 2026.

Per te questo significa: se possiedi ancora una carta regalo fisica di Steam, puoi continuare a riscattarla. Valve non disattiva la funzione delle carte esistenti, ma interrompe il programma di vendita solo per le nuove carte di plastica. Le carte regalo digitali di Steam rimangono anch'esse disponibili e possono essere inviate ad altri utenti tramite Steam come di consueto.

La frode è il fattore scatenante

Valve giustifica la decisione con l'abuso persistente. Le carte regalo fisiche sono da anni uno degli strumenti preferiti dai truffatori. Il principio è semplice: le vittime vengono messe sotto pressione per acquistare carte regalo in negozio e poi condividere i codici. Una volta riscattato il codice, è quasi impossibile recuperare il denaro.

A questo proposito, Valve fa riferimento a note truffe che colpiscono non solo i clienti di Steam. L'azienda ha dichiarato di aver già collaborato con le forze dell'ordine e i rivenditori, aggiunto avvisi sulle carte e limitato la disponibilità. Queste misure non sono state evidentemente sufficienti. I truffatori adattano continuamente i loro metodi.

Con questo, Valve prende una dura decisione. Invece di continuare a regolamentare il prodotto, l'azienda lo ritira dal commercio al dettaglio. Per Valve è anche un'ammissione: un codice fisico, che può essere acquistato anonimamente alla cassa e poi passato, rimane vulnerabile.

Un pezzo della quotidianità del gaming scompare

Le carte regalo di Steam sono disponibili al dettaglio dal 2012. Per molti erano più di un regalo dell'ultimo minuto. Permettevano di ricaricare il proprio saldo Steam senza collegare direttamente una carta di credito, PayPal o altri metodi di pagamento all'account. Soprattutto per gli utenti più giovani o per le persone senza accesso a metodi di pagamento digitali, le carte offrivano un facile accesso allo Steam Store.

Nel 2017, Valve ha aggiunto le carte regalo digitali. Queste rimangono ora il modo ufficiale per regalare credito Steam a un'altra persona. La differenza è cruciale: le carte regalo digitali sono legate agli account e non possono essere acquistate anonimamente in negozio e passate.

Le carte regalo come problema del settore

Valve non è sola in questa decisione. Proprio perché le carte regalo sono facilmente disponibili in commercio e i codici possono essere passati anonimamente, rimangono un obiettivo attraente per i criminali su tutte le piattaforme.

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Se l'abuso dovesse continuare ad aumentare, la fine delle carte regalo fisiche potrebbe diventare un problema anche per altre piattaforme. La decisione di Valve potrebbe essere considerata un precedente: come prova che un addio al formato fisico è possibile senza togliere l'accesso ai clienti.

Immagine di copertina: Lutsenko_Oleksandr / Shutterstock

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