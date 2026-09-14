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Le aziende di intelligenza artificiale stanno acquistando schede grafiche da gaming a bancali?

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 14.9.2026

Sono immagini che ricordano il boom delle criptovalute: centinaia di RTX 5090 sono pronte per essere installate in sistemi multi-GPU. Questa volta non per il mining, ma per l'IA. Tuttavia, non è chiaro se le foto siano autentiche: il prezzo della scheda è quasi raddoppiato dal lancio.

Al momento del lancio nel febbraio 2025, la ROG Astral RTX 5090 costava 2800 franchi. All'inizio di agosto 2026 il prezzo era di quasi 3700 franchi, mentre a metà settembre ha superato i 5300 franchi. Finora, la causa principale dei prezzi elevati è stata attribuita alla crisi dei semiconduttori. Aziende come Nvidia non si concentrano più sui gamer, ma sull'IA con prodotti dedicati. Di conseguenza, le schede grafiche da gaming diventano beni rari e più costosi. Ora si aggiunge un ulteriore fattore.

Le immagini pubblicate dal media online di tecnologia e informatica HKEPC di Hong Kong mostrano una gran quantità di schede grafiche RTX 5090 che, presumibilmente, vengono installate in rack per l'utilizzo nell'ambito dell'IA.

È tutto vero qui?

Fonte: HKEPC

Domande aperte sull'autenticità

A questo proposito, sollevo due obiezioni sulle immagini. In primo luogo, non è chiaro se le foto provengano effettivamente da aziende di IA che utilizzano le schede in questo modo. In secondo luogo, non mi è chiaro se le immagini siano autentiche. Per quanto riguarda l'immagine qui sopra, sospetto che sia stata generata dall'IA. Basta guardare la pila a destra: ci sono indizi nelle scritte che suggeriscono che l'immagine sia stata creata con l'IA:

Cos'è una 50B0 o una 50RO? In questa immagine deve esserci lo zampino dell'IA.

Fonte: HKEPC

L'immagine di copertina qui sopra, invece, sembra autentica, il che a sua volta depone a favore della veridicità della notizia di HKEPC.

Schede da gaming, ma non per i gamer

Le foto sarebbero state scattate presso aziende che assemblano server per l'IA. Si vedono pallet pieni di nuove schede grafiche RTX 5090. Imballate in originale e in attesa di essere installate. Si noti bene che non si tratta di RTX PRO 6000 o altri acceleratori dedicati ai data center. Si tratta delle stesse schede Geforce che Nvidia vende a te e a me come hardware da gaming.

Perché proprio una RTX 5090 e non schede dedicate? Con 32 GB di GDDR7 e una larghezza di banda di 1792 GB/s, una RTX 5090 è sufficiente per l'inferenza. Inoltre, gli acceleratori per data center sono esauriti da mesi, mentre le schede Geforce sono disponibili sugli scaffali. Tuttavia, secondo l'End User License Agreement di Nvidia, le schede Geforce non dovrebbero essere utilizzate per il funzionamento dei server, ad eccezione della blockchain e del mining di criptovalute.

Il boom delle criptovalute è tornato, è cambiato solo il compito

Durante il boom delle criptovalute, le aziende di mining acquistavano schede Geforce su larga scala, mentre i gamer cercavano invano prezzi normali. All'epoca, Nvidia reagì con le cosiddette versioni Lite Hash Rate di diverse schede RTX 30, che limitavano le prestazioni nel mining di Ethereum senza intaccare le prestazioni nel gaming. Sebbene il blocco sia stato in gran parte aggirato nel 2022, ha reso i modelli LHR meno attraenti per i grandi miner per quasi un anno.

Ora al posto delle criptovalute c'è l'IA. Ma il risultato per te sembra sospettosamente simile. È evidente che nelle nuove immagini non si vedono le varianti RTX 5090 D specifiche per la Cina. Con la RTX 5090 D, Nvidia aveva già limitato le prestazioni dell'IA per rispettare le normative sulle esportazioni statunitensi, mantenendo in gran parte invariate le specifiche per il gaming.

Nvidia sa quindi perfettamente come rendere una scheda da gaming meno attraente per determinati carichi di lavoro IA senza ridurre le prestazioni nei giochi. Il produttore non ha fatto nulla. E perché dovrebbe: che la scheda finisca nel tuo case o in un rack di un server, non cambia nulla per il margine di profitto di Nvidia. Finché le cose rimarranno così, la RTX 5090 rimarrà tecnicamente una scheda da gaming, ma non sarà più accessibile per i gamer.

Immagine di copertina: HKEPC

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