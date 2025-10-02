Novità e trend 17 22

Le app di Microsoft 365 ricevono nuove icone

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 2.10.2025

Microsoft rinnova le icone di Office. Word, Excel, PowerPoint e Co. hanno ora un aspetto diverso: più curvilineo, più colorato, più fedele al sistema. Il nuovo design segue i principi di Fluent e mira a creare chiarezza.

Dall'ultima importante riprogettazione del 2018, poco è cambiato nelle icone di Office di Microsoft. Ora arriva il passo successivo: le nuove icone fanno parte di un più ampio rinnovamento dell'interfaccia utente basato sul linguaggio di design Fluent di Microsoft e sull'integrazione di Copilot. L'obiettivo: meno confusione visiva, più chiarezza e un aspetto coerente tra desktop, web e dispositivi mobili.

Oltre due decenni di storia del design: le icone di Office di Microsoft in transizione dal 2001 al 2025.

Fonte: Microsoft

Microsoft ha pubblicato una timeline che mostra lo sviluppo visivo delle icone di Office fino al 2001. All'epoca dominavano forme angolari, colori vivaci e molto volume. Da allora, il design è cambiato più volte: dalle icone a blocchi alle aree di colore piatto e alle nuove forme sinuose.

Chiunque stia ancora difendendo la vecchia icona di Word probabilmente sta ancora piangendo Clippy.

Fonte: Microsoft

I primi leak sono apparsi già nella primavera del 2025, anche su Reddit e nelle build interne. Le icone erano già visibili, anche se non finalizzate.

Curve al posto dei bordi

Le nuove icone non sono più angolari e statiche, ma morbide e in movimento. Microsoft parla di «forme fluide» e «colori vibranti». Word rimane blu, Excel verde, ma le forme si piegano e appaiono più accessibili. Il design non deve essere solo bello, ma anche separato dal punto di vista funzionale: Cosa appartiene all'uno e all'altro? Cosa è indipendente?

Design in movimento: I principi Fluent di Microsoft si basano su curve, colori e funzioni astratte.

Fonte: Microsoft

Copilot come protagonista del design

Il nuovo look non ha solo motivazioni estetiche. Microsoft vuole anche sottolineare il ruolo dell'intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni. Copilot è ora profondamente integrato in Office e il design deve riflettere questo nuovo modo di lavorare. Le icone non sono quindi semplici icone, ma marchi visivi di una logica software cambiata.

Già visibili, ma non ovunque

Le nuove icone sono già presenti in Word, Excel e PowerPoint, ma non ovunque. A seconda dell'applicazione, della regione e del canale di aggiornamento, molti utenti vedono ancora il vecchio design. Microsoft sta introducendo i cambiamenti in fasi successive, sul web, sul desktop e sul dispositivo mobile.

Non solo belle, ma fedeli al sistema: le nuove icone riflettono il modo in cui Microsoft sta integrando i suoi strumenti.

Fonte: Microsoft

Immagine di copertina: Microsoft

