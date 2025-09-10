Novità e trend 3 0

L'aspirapolvere robot estrae l'umidità dall'aria e rigenera l'acqua di scarico

Con il nuovo modello di punta del marchio Tapo di TP-Link, non dovrai riempirlo d'acqua o svuotare l'acqua di scarico. Il robot aspirapolvere è autonomo grazie alla rigenerazione e alla condensazione.

Tapo punta su un concetto speciale per il nuovo RV70 Pro Ultra. Tapo è il marchio del gruppo TP-Link con sede a Singapore e negli Stati Uniti. Il nuovo modello di punta è dotato di una stazione di autocircolazione «» , che rende il robot aspirapolvere ancora più autonomo.

L'acqua di scarico diventa acqua pulita

Se non colleghi la stazione base del robot aspirapolvere all'acqua e all'acqua di scarico, dovrai riempirlo regolarmente di acqua fresca e svuotare l'acqua sporca ancora più frequentemente, perché inizia a puzzare.

Tapo risolve questo problema in maniera creativa con la sua Novità, l'aspirapolvere robot. La stazione base non ha bisogno di un rifornimento d'acqua e non produce acqua di scarico. Come funziona?

L'RV70 Pro Ultra estrae acqua fresca dall'aria. La stazione base funziona come un deumidificatore e condensa l'umidità. In questo modo si ottiene un livello di umidità ideale in casa e, allo stesso tempo, si fornisce acqua fresca al robot aspirapolvere.

Tuttavia, questa è solo una parte dell'approvvigionamento di acqua fresca. L'acqua di scarico viene trattata e reinserita nel ciclo. Tapo utilizza l'ozono per combattere i cattivi odori e sterilizza tutte le aree importanti del sistema. Il produttore promette «convenienza per tutta la vita senza dover ricaricare».

Lo svantaggio maggiore di questa tecnologia è che la stazione base è più alta di circa 20 centimetri rispetto alla concorrenza. Il trattamento dell'acqua richiede spazio.

L'aspirapolvere robot di Tapo si rifornisce da solo di acqua fresca.

Tanta AI nel software

L'RV70 Pro Ultra offre la comodità che oggi è comune. I mop vengono puliti nella stazione base con acqua calda e asciugati con aria calda. Ha una potenza di aspirazione di 22.000 pascal, che equivale all'incirca al modello di punta di Dreame della primavera.

Le altre caratteristiche includono una spazzola che evita i capelli aggrovigliati e varie funzioni AI nel software. Il robot aspirapolvere riconosce ostacoli come cavi, scarpe o giocattoli per animali domestici e li evita.

La strategia di pulizia si adatta automaticamente alla disposizione della stanza e ai mobili esistenti. Il robot riconosce anche le macchie e lo sporco e li pulisce in modo particolarmente intenso. Per gli angoli e gli spigoli, l'aiutante domestico può estendere la spazzola laterale e uno dei due spazzoloni.

La disponibilità dell'RV70 Pro Ultra è prevista per il primo trimestre del 2026. Il prezzo è ancora aperto.

Nello stesso periodo uscirà anche il Tapo RV50 AI Omni. In linea di massima, offre le stesse funzioni dell'RV70, ma senza trattamento dell'acqua. È interessante per chi vuole risparmiare e gestire da solo l'acqua e le acque reflue.

