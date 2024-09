L'Apple Watch Series 10 è sempre più sottile e grande

Per il suo decimo anniversario, Apple ha deciso di dare al suo smartwatch un nuovo design, uno schermo più leggibile e il rilevamento dell'apnea. Sorprendentemente, il Watch Ultra e il SE rimangono invariati.

Il 9 settembre 2014 il CEO di Apple Tim Cook presentò il primo Apple Watch. A distanza di dieci anni da allora, la Serie 10 è stata lanciata - senza grandi fuochi d'artificio, come uno dei tanti prodotti del grande keynote di lunedì sera. Almeno per quanto riguarda il design, per la prima volta dalla Serie 7 del 2021, c'è un cambiamento importante. Per lo meno c'è un grande cambiamento di design per il festeggiato, per la prima volta dalla Serie 7 del 2021. "Grande" è una buona parola chiave: l'Apple Watch Series 10 è cresciuto. La cassa misura ora 42 anziché 41 millimetri - o 46 anziché 45 millimetri nella versione più grande. E' sorprendente che la Series 10 abbia anche uno schermo più grande di quello dell'Apple Watch Ultra 2.

Se non ti piace indossare orologi ingombranti, ovviamente sarai solo parzialmente felice di questo cambiamento. Il secondo cambiamento è un'altra storia: La Serie 10 è ora spessa solo 9,7 millimetri. Il suo predecessore era spesso 10,7 millimetri, mentre l'Ultra 2 era spesso 14,4 millimetri. La Serie 10 è anche un po' più leggera, con un peso che va dai due ai dieci grammi a seconda della variante.

La nuova Serie 10 ha uno schermo ancora più grande.

Fonte: Apple

Schermo più facile da leggere, durata della batteria invariata

Lo schermo non solo è diventato più grande, ma anche più facile da leggere, soprattutto se visto da un'angolazione. Si dice che in questo caso sia più luminoso del 40 percento grazie alla tecnologia "Wide Angle OLED"

Il nuovo schermo è anche più economico. Senza sacrificare la durata della batteria, l'Apple Watch può ora permettersi di aggiornare il display ogni secondo in modalità Always-On-Screen e non solo ogni minuto come in precedenza. Ciò significa che le watch face con la lancetta dei secondi possono ora essere visualizzate anche sullo schermo Always-On.

In generale, comunque, la durata della batteria rimane la stessa di prima: Apple parla di 18 ore e 36 ore in modalità risparmio energetico. Se l'orologio deve essere agganciato, ora si ricarica più velocemente. Passa da 0 all'80 percento in 30 minuti invece che in 45 minuti come in precedenza.

Rilevamento dell'apnea: quando funziona, allunga la vita

Almeno 150.000 persone in Svizzera sono affette da apnea. 9 uomini su 100 soffrono di sindrome da apnea notturna moderata o grave e circa 4 donne su 100. Nel keynote, Apple afferma anche che l'80 percento dei disturbi non viene riconosciuto. Questo è preoccupante. Questo è preoccupante perché l'apnea riduce la qualità della vita e aumenta il rischio di infarti e ictus. In caso di apnea, la respirazione si interrompe più volte durante la notte senza essere notata, a volte per diversi minuti. Il corpo è sottoposto a uno stress costante e non riesce a riprendersi.

L'Apple Watch utilizza sensori di movimento e misurazioni dell'ossigeno nel sangue per riconoscere tali interruzioni e visualizza un avviso dopo alcune notti, con la richiesta di farsi controllare da un medico. Se il sistema funzionerà bene, sarà doppiamente utile in presenza di un numero così elevato di casi non rilevati. La misurazione dell'apnea sarà disponibile anche per l'Apple Watch Ultra 2.

Se l'Apple Watch misura troppe interruzioni respiratorie in una notte, visualizza un avviso.

Fonte: Apple

Quando esattamente il rilevamento dell'apnea verrà fornito come aggiornamento per gli orologi non è ancora chiaro e varierà a seconda del paese. Apple parla di "questo mese", ma in alcune regioni l'aggiornamento avverrà più avanti nel corso dell'anno. La Svizzera e l'UE sono tra i 150 paesi in cui è prevista la funzione.

Puoi leggere di più sulle nuove funzioni software di WatchOS 11 qui:

Altoparlanti: dimenticateli di nuovo

Nessuno lo voleva, ma Apple lo ha fatto lo stesso. Il nuovo altoparlante della Serie 10 è talmente valido che Apple lo ha approvato per la riproduzione di contenuti multimediali. Quindi, se presto la musica o i podcast ti suoneranno dal polso, sarà colpa di Tim Cook. L'Apple Watch normale non può essere utilizzato per le immersioni, ma solo per nuotare o fare snorkeling. Almeno è dotato di funzioni aggiuntive per gli amanti degli sport acquatici: ad esempio, un profondimetro fino a sei metri e un sensore per la temperatura dell'acqua.

La Serie 10 misura la profondità fino a sei metri e la temperatura dell'acqua.

Fonte: Apple

L'alloggiamento è disponibile in due materiali: alluminio e titanio. Il titanio sostituisce l'acciaio inossidabile precedentemente utilizzato. La versione in alluminio sarà disponibile al prezzo ufficiale di vendita al dettaglio a partire da 399 franchi svizzeri o 449 euro dal 20 settembre. La cassa in titanio costerà almeno 749 franchi.

Ultra e SE rimangono invariati

Le altre due serie di modelli dell'Apple Watch rimangono invariate. L'Apple Watch SE viene venduto invariato dal 2022. Anche se l'Ultra 2 avrà un secondo colore di cassa in nero, sarà superato dalla Serie 10 in termini di dimensioni del display e processore. L'ammiraglia Ultra rimane in vendita con il processore S9, mentre la Serie 10 ha il nuovo S10 integrato. Avrei voluto qualcosa in più per l'anniversario.