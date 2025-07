Novità e trend 18 6

La spada laser di Darth Vader e la frusta di Indy finiscono sotto il martello

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 24.7.2025

A settembre avrai la possibilità di fare un'offerta per due oggetti di scena tratti da famosi film degli anni '80. Oltre alla spada laser di Darth Vader, è in palio anche una frusta originale di Indiana Jones.

Darth Vader è uno dei cattivi cinematografici più famosi di tutti i tempi. Quando non usa «il potere» per strangolare gli inermi, gli piace prendere la sua spada laser rossa e scintillante. E puoi fare un'offerta proprio per questa spada laser, insieme a circa 1.000 altri oggetti di scena, in un'asta dal vivo che si terrà dal 4 al 6 settembre.

Ma devi portare qualche spicciolo all'evento organizzato dalla casa d'aste Propstore di Los Angeles. Gli esperti stimano che il famoso oggetto di scena sarà venduto per una cifra compresa tra uno e tre milioni di dollari. Il prezzo potrebbe anche essere più alto, a seconda di chi è interessato all'acquisto.

Secondo la descrizione, si tratta di una spada laser originale. È stata utilizzata nelle scene di battaglia tra Darth Vader e Luke Skywalker nei film «Episodio 5: L'Impero colpisce ancora» (1980) e «Episodio 6: Il ritorno dello Jedi» (1983) della prima «trilogia di Star Wars». Per esempio nella città delle nuvole nell'Episodio 5.

La casa d'aste Propstore è specializzata in oggetti di scena cinematografici e offre sempre pezzi di vecchi classici.

Un oggetto di scena improvvisato ora vale milioni

Prima di acquistarlo, però, devi renderti conto di questo: Non puoi usare questo oggetto per tagliare i montanti di metallo e tagliare la mano a tuo figlio. È solo il manico della spada. Nel film, un'asta di legno attaccata all'impugnatura veniva utilizzata come lama per rendere più o meno realistici i combattimenti con la spada. L'asta non fa parte dell'asta.

Inoltre, devi sapere che la spada è stata usata come lama per rendere i combattimenti più o meno realistici.

Inoltre, non devi aspettarti un elaborato dispositivo high-tech. Secondo la descrizione dell'oggetto, l'impugnatura è stata assemblata da vari altri pezzi di equipaggiamento. I creatori dell'oggetto hanno utilizzato l'impugnatura di un flash fotografico e vi hanno attaccato piccole parti elettroniche, fili e pulsanti di una calcolatrice tascabile.

Il manico della spada laser sembra piuttosto usato.

Fonte: Propstore

Secondo la descrizione, l'oggetto di scena era in una collezione privata da decenni. Gli oggetti di scena autentici della spada laser della trilogia originale sono quindi estremamente rari. Secondo la descrizione, potrebbe anche essere l'unica spada laser di un personaggio principale della trilogia di cui si possa dimostrare la presenza nei film. Le foto del set dei film, in cui si vede l'elsa, ne sono la prova. Il suo danno corrisponde a quello dell'oggetto in offerta.

La frusta di Indy di «L'ultima crociata»

Se non hai molti soldi e preferisci picchiare i nazisti, potresti essere interessato a uno degli altri oggetti di quest'asta. È in vendita anche una frusta di cuoio lunga circa 2,5 metri. È stato realizzato per il film del 1989 «Indiana Jones e l'ultima crociata». Sono inclusi anche una cintura e un passante per agganciare la frusta alla cintura, entrambi in pelle. Si stima che il set possa essere venduto a un prezzo compreso tra 250.000 e 500.000 dollari americani.

Questo set di fruste è stato utilizzato in «L'ultima crociata».

Fonte: Propstore

Un'etichetta allegata indica che l'attrezzatura era destinata alla scena «Rideaway». Si tratta di un inseguimento in moto in cui Indy e suo padre fuggono dai nazisti. Tuttavia, nel film finito non si vede alcuna frusta.

La descrizione indica che questa scena è stata girata verso la fine del film e che la frusta potrebbe essere stata utilizzata in scene precedenti. Non mostra quasi alcun segno di utilizzo e in precedenza era di proprietà privata. Alla fine, forse l'unica domanda che rimane è: la frusta non appartiene forse a un museo?

Immagine di copertina: Propstore

