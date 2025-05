Novità e trend 22 6

La Ricoh GR IV arriverà in autunno

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 23.5.2025

Ricoh annuncia il successore della GR III, che ha sei anni. La nuova fotocamera compatta avrà 53 GB di memoria interna.

La Ricoh GR III risale al 2019. La fotocamera compatta con sensore APS-C ha una piccola ma irriducibile base di fan che attende da tempo un aggiornamento. Sebbene la GR IIIx sia stata rilasciata nel 2021, si tratta solo di una variante della GR III con una diversa lunghezza focale. L'arrivo di un vero e proprio successore è previsto per l'autunno del 2025. Ricoh lo ha annunciato in un comunicato stampa. Un po' più tardi, in inverno, è prevista una versione HDF della fotocamera. Invece di un filtro ND, questa fotocamera è dotata di un filtro di diffusione «Highlight Diffusion Filter», progettato per ammorbidire la luce dura. Sono previsti anche i modelli GR III e .a href="/s1/product/ricoh-gr-iiix-hdf-40-mm-2420-mpx-aps-c-dx-kamera-53602145">GR IIIx ci sono versioni HDF.

Dalla parte anteriore, la Ricoh GR IV ha lo stesso aspetto del suo predecessore. Sul retro è presente una nuova rotella più/meno. Manca anche la rotella intorno al pulsante OK. Presumibilmente, la precedente rotella all'indirizzo «ADJ» è ora un vero e proprio quadrante rotante.

All'esterno, Ricoh ha cambiato ben poco sulla GR.

Tutte le parti essenziali sono nuove

Anche se manca ancora un po' di tempo, Ricoh ha già pubblicato una tabella con le specifiche dettagliate https://ricohgr.eu/de/blogs/news/22-05-2025-entwicklung-ankundigung-von-ricoh-gr-iv. Da questa si evince che la quarta edizione della Ricoh GR è molto più di un semplice aggiornamento di modello.

I componenti principali della fotocamera, ovvero il sensore, l'obiettivo e il processore d'immagine, sono tutti nuovi. Il sensore ha ora 26 megapixel anziché 24. Non sono noti ulteriori dettagli. Richard Butler di dpreview.com specifica che potrebbe trattarsi dello stesso sensore della Sony A6700. In questo caso, il sensore sarebbe retroilluminato e veloce.

Secondo Ricoh, l'obiettivo è nuovo. Tuttavia, ha le stesse caratteristiche di prima: apertura f/2.8 e diaframma di 18 millimetri (28 millimetri convertiti in formato pieno). Lo stabilizzatore d'immagine ha ora cinque assi invece di tre.

Il cambiamento più spettacolare riguarda la memoria. Circa 53 GB sono installati in modo permanente nella fotocamera. La GR III aveva già una memoria interna, ma con 2 GB era destinata solo alle emergenze (nel caso in cui la scheda SD fosse difettosa o dimenticata). C'è ancora uno slot per le schede, ma ora per le schede microSD invece che per le schede SD. La nuova GR sarà dotata di una memoria interna di 2 GB.

Il nuovo GR sarà compatibile con la WLAN e un'app corrispondente è attualmente in fase di sviluppo. Dovrebbe funzionare anche con i modelli più vecchi, dalla GR II in poi.

Secondo le specifiche pubblicate, la GR IV avrà anche alcuni punti deboli: Lo schermo non è ancora mobile e la fotocamera non ha un mirino incorporato. Inoltre, non può ancora registrare video in 4K. Non si sa ancora nulla del prezzo.

Immagine di copertina: Ricoh

