Google
Novità e trend
102

La ricerca su Windows è fastidiosa? Google ha una risposta, ma non per tutti

Martin Jud
17.9.2025
Traduzione: tradotto automaticamente

Una nuova applicazione di ricerca di Google per Windows potrebbe essere più veloce, più sottile e più intelligente degli strumenti integrati di Microsoft. Sembra una buona idea, se non ci fossero diversi inconvenienti.

Google è alla prova con la sua soluzione di ricerca con la nuova «Google App per Windows», che può essere sovrapposta a ciò che è attualmente visualizzato utilizzando una scorciatoia da tastiera. Alt + barra spaziatrice ti permette di cercare file, app, contenuti web e Google Drive senza dover cambiare finestra. È integrato anche Google Lens: I contenuti sullo schermo possono essere evidenziati, tradotti o analizzati. Se vuoi, puoi anche richiamare le risposte supportate dall'intelligenza artificiale, comprese le domande di approfondimento e i link.

Il tutto viene gestito sotto l'etichetta «Experiment in Labs» - non come prodotto finito, ma come prototipo pubblicamente accessibile con un risultato aperto.

La fregatura

L'applicazione è disponibile solo negli Stati Uniti, funziona solo con account Google privati e richiede l'attivazione di Search Labs. Sono esclusi gli account aziendali e scolastici. OneDrive non è supportato, così come altri servizi cloud come Dropbox o iCloud. L'applicazione è saldamente ancorata al cosmo di Google.

Ciò significa che l'applicazione non è supportata.

Questo significa che lo strumento dovrebbe essere particolarmente interessante per chi già lavora con Google Drive e si sente infastidito dalla ricerca di Windows. Per tutti gli altri - soprattutto per gli utenti che si stanno deliberatamente allontanando da Google Search - non si tratta di una soluzione, ma piuttosto di uno spostamento del problema. Apertura? Niente affatto.

Chi sperava che Google stabilisse nuovi standard con questa applicazione, troverà invece più Google.

Immagine di copertina: Google

A 10 persone piace questo articolo

User Avatar
User Avatar
Martin Jud
Senior Editor
martin.jud@digitecgalaxus.ch

La mia musa ispiratrice si trova ovunque. Quando non la trovo, mi lascio ispirare dai miei sogni. La vita può essere vissuta anche sognando a occhi aperti.

Informatica
Segui gli argomenti e ricevi gli aggiornamenti settimanali relativi ai tuoi interessi.
Notebook
Segui gli argomenti e ricevi gli aggiornamenti settimanali relativi ai tuoi interessi.
Software
Segui gli argomenti e ricevi gli aggiornamenti settimanali relativi ai tuoi interessi.
Novità e trend

Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.

Visualizza tutti

Potrebbero interessarti anche questi articoli

  • Novità e trend

    Sentenza del tribunale: Google può mantenere Chrome

    di Samuel Buchmann

  • Novità e trend

    Tablet, anelli e occhiali Pixel: Google non ci sta lavorando al momento

    di Jan Johannsen

  • Novità e trend

    "Come guardare 9 secondi di TV" - un corno: Google sorvola sull'utilizzo delle risorse dell'intelligenza artificiale

    di Debora Pape

2 commenti

Avatar
later