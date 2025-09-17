Novità e trend 10 2

La ricerca su Windows è fastidiosa? Google ha una risposta, ma non per tutti

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 17.9.2025

Una nuova applicazione di ricerca di Google per Windows potrebbe essere più veloce, più sottile e più intelligente degli strumenti integrati di Microsoft. Sembra una buona idea, se non ci fossero diversi inconvenienti.

Google è alla prova con la sua soluzione di ricerca con la nuova «Google App per Windows», che può essere sovrapposta a ciò che è attualmente visualizzato utilizzando una scorciatoia da tastiera. Alt + barra spaziatrice ti permette di cercare file, app, contenuti web e Google Drive senza dover cambiare finestra. È integrato anche Google Lens: I contenuti sullo schermo possono essere evidenziati, tradotti o analizzati. Se vuoi, puoi anche richiamare le risposte supportate dall'intelligenza artificiale, comprese le domande di approfondimento e i link.

Il tutto viene gestito sotto l'etichetta «Experiment in Labs» - non come prodotto finito, ma come prototipo pubblicamente accessibile con un risultato aperto.

La fregatura

L'applicazione è disponibile solo negli Stati Uniti, funziona solo con account Google privati e richiede l'attivazione di Search Labs. Sono esclusi gli account aziendali e scolastici. OneDrive non è supportato, così come altri servizi cloud come Dropbox o iCloud. L'applicazione è saldamente ancorata al cosmo di Google.

Ciò significa che l'applicazione non è supportata.

Questo significa che lo strumento dovrebbe essere particolarmente interessante per chi già lavora con Google Drive e si sente infastidito dalla ricerca di Windows. Per tutti gli altri - soprattutto per gli utenti che si stanno deliberatamente allontanando da Google Search - non si tratta di una soluzione, ma piuttosto di uno spostamento del problema. Apertura? Niente affatto.

Chi sperava che Google stabilisse nuovi standard con questa applicazione, troverà invece più Google.

Immagine di copertina: Google

Mi piace questo articolo! A 10 persone piace questo articolo







