La nuova protezione contro i furti di iPhone blocca anche la polizia

Con iOS 18.1, Apple sembra aver introdotto una nuova funzione di protezione dai furti che rende più difficile l'accesso a un iPhone da parte di persone non autorizzate.

Apple non pubblicizza ogni innovazione. La polizia ha notato per la prima volta la nuova protezione contro i furti sui dispositivi nella sua sala prove. Da allora è stata trovata una linea di codice corrispondente. Si attende ancora una conferma ufficiale da parte di Apple.

Riavvio dopo quattro giorni senza sblocco

La prima indicazione della nuova protezione contro il furto è stata trovata da 404 Media in un documento ufficiale di Detroit, Michigan. Un funzionario ha ipotizzato una nuova funzione che rende più difficile l'accesso ai dati degli iPhone. Sospetta che sia stata introdotta con iOS 18 e che provochi addirittura il riavvio degli iPhone vicini se non viene installato l'aggiornamento.

L'informatico Dr Jiska Classen dell'Hasso Plattner Institute ha scoperto una possibile spiegazione nel codice di iOS 18.1. Un "riavvio per inattività" fa in modo che un iPhone si riavvii dopo quattro giorni senza essere stato sbloccato.

Dopo il riavvio, il codice di iOS 18.1 è stato modificato.

Dopo il riavvio, sia i dispositivi iOS che Android si trovano nel cosiddetto stato "Before First Unlock" o BFU. Questo richiede l'inserimento di una password o di un PIN per sbloccare il dispositivo. Non accetta i dati biometrici. Inoltre limita i dati che possono essere letti dal dispositivo.

Apple rimane in silenzio sulla nuova funzione

La conferma ufficiale della nuova funzione da parte di Apple è ancora in attesa. Tuttavia, già in passato l'azienda non ha fornito informazioni su ogni nuova funzione e non ha mostrato alcuna considerazione per le autorità di polizia quando si tratta di protezione dei dati.