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La Nebulosa di Orione vista dall'Anglo-Australian Telescope

Spektrum der Wissenschaft Traduzione: tradotto automaticamente 21.11.2026

Sempre bello da vedere è Messier 42, la Grande Nebulosa di Orione nell'omonima costellazione, che dista da noi 1450 anni luce.

Una delle regioni più note del cielo in cui è attualmente in corso la formazione stellare è la Grande Nebulosa di Orione, Messier 42/43, nell'omonima costellazione. In autunno e in inverno, Orione, il cacciatore celeste, è ben visibile. Basta un binocolo per riconoscere la Nebulosa di Orione come una piccola macchia. Qui, la nebulosa, distante 1450 anni luce da noi, è stata ripresa con l'Anglo-Australian Telescope da 3,9 metri a Siding Spring. L'immagine è stata creata nel visibile tramite filtri a banda stretta e pertanto non riproduce esattamente l'impressione che si avrebbe osservando a occhio nudo attraverso un grande telescopio.

Al centro della nebulosa si trova il Trapezio, un ammasso stellare con quattro stelle luminose e massicce, che per lo più sono stelle doppie o multiple, non separabili spazialmente in questa sede. Le quattro componenti principali distano tra loro circa un anno e mezzo luce ciascuna. Si tratta di stelle massicce di tipo spettrale O e B, che emettono gran parte della loro radiazione nell'ultravioletto ad alta energia. Esse eccitano le masse di gas circostanti, prevalentemente idrogeno, a emettere luce visibile, facendo sì che la Nebulosa di Orione brilli come una nebulosa a emissione.

La Nebulosa di Orione si estende per circa 24 anni luce, ma è solo una piccola parte di una struttura molto più grande che occupa gran parte della costellazione di Orione. Grazie alla sua relativa vicinanza e luminosità, è spesso osservata dagli astronomi amatoriali e molto fotografata.

Ecco l'immagine nella sua interezza:

Messier 42 nella costellazione di Orione

Fonte: Anglo-Australian Observatory/David Malin / Orion Nebula in Visible Light / CC BY 4.0

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Articolo originale su Spektrum

Immagine di copertina: Anglo-Australian Observatory/David Malin / Nebulosa di Orione in luce visibile / CC BY 4.0

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