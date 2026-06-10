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La mano artificiale impara a suonare il pianoforte ascoltando

Spektrum der Wissenschaft Traduzione: tradotto automaticamente 10.6.2026

Una mano robotica è in grado di suonare immediatamente un pezzo di pianoforte dopo averlo ascoltato. Questa capacità potrebbe consentire ai robot di aiutare le persone con mobilità limitata in futuro.

Se hai mai voluto imparare a suonare uno strumento, potresti essere invidioso: I ricercatori della USC Viterbi School of Engineering in California hanno sviluppato una mano robotica che può suonare immediatamente una melodia su un pianoforte dopo averla ascoltata una volta - senza spartiti o partiture programmate.

La mano è composta da quattro dita i cui tendini sono controllati da piccoli motori elettrici. Le reti neurali analizzano il suono di una melodia e lo convertono in comandi che controllano i motori. Tuttavia, prima che la mano sia in grado di suonare brani musicali, deve essere addestrata una volta. A tal fine, le dita premono i tasti del pianoforte con forza alternata per due minuti. Durante questa fase, che i ricercatori chiamano »motorised babbling«, le reti neurali imparano quale segnale motorio è collegato a quale suono. Il robot è quindi in grado di riprodurre immediatamente le melodie che sente.

A scopo di test, gli esperti hanno messo la mano robotica contro nove esseri umani, quattro dei quali erano pianisti esperti e cinque principianti. È stato chiesto loro di suonare tre melodie di 24 battute su quattro tasti del pianoforte. Due compositori professionisti hanno valutato alla cieca le melodie suonate. È emerso che la mano artificiale non solo ha riprodotto la melodia meglio dei pianisti principianti, ma che il livello di esecuzione robotica era addirittura paragonabile a quello dei pianisti esperti.

Tuttavia, i ricercatori non ritengono che lo scopo effettivo della tecnologia sviluppata sia principalmente quello di suonare il pianoforte. Vogliono invece sviluppare una robotica per varie applicazioni che riconosca l'ambiente circostante e, dopo una breve fase di apprendimento e senza un addestramento approfondito, aiuti le persone a eseguire sequenze di movimento complesse. A titolo di esempio, citano i malati di Parkinson che, poco dopo la diagnosi iniziale, addestrano un esoscheletro per eseguire i loro movimenti tipici. In una fase avanzata della malattia, possono indossare nuovamente l'esoscheletro e utilizzarlo per muoversi come prima.

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Articolo originale su Spektrum

Immagine di copertina: Scuola di Ingegneria USC Viterbi

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