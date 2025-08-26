Novità e trend 1 0

La luna di Giove Ganimede potrebbe rilevare la materia oscura

Spektrum der Wissenschaft 27.8.2025

Una forma speculativa di materia oscura potrebbe aver lasciato delle tracce nella luna più grande del nostro sistema solare. Missioni come Juice potrebbero rilevarle.

Anche se la materia oscura nasconde ancora molti segreti, gli esperti possono stimare la sua densità nell'universo sulla base delle osservazioni cosmologiche. Se la materia oscura è costituita da particelle elementari molto leggere come i neutrini sterili o gli assioni, questi dovrebbero attraversare la Terra in grandi quantità. La materia oscura macroscopica, invece, secondo i calcoli dovrebbe attraversare il nostro pianeta solo ogni 10.000 anni. Questo fa sì che il rilevamento con un rilevatore terrestre sembri senza speranza.

Concept della missione Giove Juice | Questa illustrazione mostra la missione Juice dell'ESA, che esplorerà le lune ghiacciate del pianeta gigante Giove. Studierà l'armatura di ghiaccio e acqua di Ganimede, Europa e Callisto e osserverà da vicino la luna vulcanica Io. Inoltre, entrerà in orbita intorno a Ganimede, la luna più grande del sistema solare, e la esplorerà in dettaglio.

Fonte: ESA/AOES

Tuttavia, la materia oscura macroscopica potrebbe lasciare tracce negli oggetti cosmici che possono essere rilevate anche a distanza di anni. DeRocco si rese conto che Ganimede sarebbe stato particolarmente adatto come oggetto di studio: La luna di Giove è più grande di Mercurio e sismicamente inattiva: la sua superficie ghiacciata non è cambiata per oltre due miliardi di anni. «A causa della diversa composizione degli strati subsuperficiali, quando la materia oscura si scontra con la luna può essere rilasciato materiale dagli strati profondi, cosa che non è possibile con gli impatti convenzionali», scrive il fisico nel suo articolo. Il motivo è l'enorme densità che la materia oscura macroscopica dovrebbe avere secondo i calcoli teorici. Le prove di collisioni tra Ganimede e la sostanza estremamente densa potrebbero essere fornite da missioni spaziali come Juice o Europa Clipper, attualmente in viaggio verso Giove.

Immagine di copertina: Shutterstock / Whitelion61

