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La Francia indaga su Apple per obsolescenza programmata

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 18.11.2026

Nuova fotocamera, Face ID rotto? La Francia porta Apple in tribunale per le riparazioni bloccate degli iPhone e sospetta un'obsolescenza programmata.

La procura di Parigi porta Apple in tribunale. L'azienda è accusata di aver inserito blocchi tecnici nei propri iPhone che impediscono ai centri di riparazione indipendenti di effettuare riparazioni. Secondo l'organizzazione francese Halte à l’Obsolescence programmée (HOP), un'udienza preliminare si terrà il 25 febbraio 2027. Come appreso dall'agenzia di stampa AFP, il processo vero e proprio inizierà il 17 giugno del prossimo anno.

Questo processo è preceduto da un'indagine durata anni. Le indagini iniziali dell'autorità francese per la concorrenza e la tutela dei consumatori (DGCCRF) sono iniziate già nel maggio 2023.

Cosa avrebbe fatto esattamente Apple?

Al centro delle prove c'è la cosiddetta «serializzazione». Apple associa singoli componenti come display, batteria o fotocamera a un determinato iPhone tramite il numero di serie. Se un centro di riparazione sostituisce un componente, iOS rileva il cambio. L'accusa sostiene che il sistema operativo abbia poi limitato determinate funzioni o infastidito gli utenti con avvisi.

Anche HOP cita esempi concreti: dopo la sostituzione della fotocamera frontale, il Face ID non funzionava più. Inoltre, in alcuni casi, l'indicatore dello stato della batteria non veniva più visualizzato. I pezzi di ricambio di terze parti sarebbero stati parzialmente bloccati da iOS (non funzionando affatto). Ci sono stati anche casi in cui gli iPhone con componenti provenienti da altri iPhone non funzionavano correttamente. Su questo punto, tuttavia, HOP rimane vaga. Gli inquirenti vedono in questo un tentativo di ridurre intenzionalmente la durata di vita dei dispositivi per spingere gli utenti all'acquisto di nuovi prodotti.

Apple respinge le accuse. L'hardware e il software sarebbero progettati per durare nel tempo e dal 2024 vengono accettati anche pezzi di ricambio originali usati per le riparazioni. HOP riconosce questi sforzi, ma intende continuare a monitorare gli sviluppi.

Cosa rischia Apple?

La Francia classifica l'ostacolo deliberato alle riparazioni come un reato specifico. Se Apple venisse dichiarata colpevole, la multa potrebbe basarsi sul fatturato annuo dell'azienda e le parti lese potrebbero inoltre richiedere un risarcimento danni. Tuttavia, potrebbero volerci ancora mesi o addirittura anni prima che ciò accada.

Immagine di copertina: Shutterstock

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