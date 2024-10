La famiglia Kindle di Amazon si fa colorata

Al normale Kindle 2024 si aggiungeranno un Paperwhite più veloce, un nuovo Kindle Scribe per gli appunti e un'edizione a colori completamente nuova.

L'assortimento di e-reader di Amazon non comprendeva ancora una versione con display a colori. Questo cambia con la nuova Colorsoft Signature Edition. Amazon sta inoltre introducendo un Kindle Scribe con un bordo bianco, un Paperwhite più veloce e il Kindle 2024.

Tutti gli e-reader presentati sono attualmente disponibili solo per la versione a colori.

Tutti gli e-reader presentati sono attualmente disponibili solo negli Stati Uniti o possono essere preordinati. Non è ancora chiaro quando saranno disponibili nei nostri negozi. Aggiungerò i dispositivi qui non appena possibile.

Kindle Colorsoft Signature: display colorato e luminoso

Questo e-reader colorato è probabilmente il più interessante della nuova linea. Amazon sta finalmente lanciando un e-reader con un display a colori. Altri produttori, come Rakuten con il Kobo Libra Colour, ne hanno già uno da tempo.

Test del prodotto Kobo Libra Colour alla prova: piccolo e-reader con penna e display a colori di Michelle Brändle

Si dice che il Kindle Colorsoft Signature abbia colori ricchi e un display simile alla carta. Si dice che il colore sia ideale per avere una migliore visione d'insieme nella libreria o per evidenziare il testo a colori. Inoltre, le immagini possono essere ingrandite facilmente e con una risoluzione interessante. Il Kindle presenta forti contrasti sia nella visualizzazione in bianco e nero che in quella a colori.

Grazie al display colorato, hai una migliore panoramica della tua libreria.

Fonte: Amazon

La nuova guida luminosa a LED al nitruro è molto efficiente e aumenta la luminosità del display. Inoltre, l'e-reader è impermeabile. Si dice che la batteria possa durare fino a otto settimane, dopodiché potrai ricaricare l'e-reader anche in modalità wireless.

Il Kindle Colorso è un lettore di libri che non ha bisogno di essere ricaricato.

Il Kindle Colorsoft Signature costa poco meno di 280 dollari (RRP) e sarà disponibile negli Stati Uniti dal 30 ottobre.

Kindle Scribe: per note e margini

Il nuovo Kindle Scribe è un e-reader e un dispositivo per prendere appunti. Lo schermo ora ha i bordi bianchi e rende il design più leggero. Con l'Amazon Pencil puoi creare appunti e scrivere commenti direttamente sui tuoi libri elettronici. Quest'ultimo funziona grazie al software Active Canvas, che visualizza sempre le note sul bordo del testo del libro, anche se ne personalizzi il layout.

Il Kindle Scribe è ottimo per prendere appunti.

Fonte: Amazon

Sul Kindle Scribe troverai anche un'applicazione per appunti in grado di apportare modifiche automatiche ai tuoi testi. Ad esempio, riassume i testi o rende la scrittura più leggibile se necessario.

Il Kindle Scribe sarà disponibile dal 4 dicembre negli Stati Uniti e costerà poco meno di 400 dollari (RRP).

Kindle Paperwhite: il più popolare della famiglia diventa più veloce

Secondo Amazon, questo modello è il più venduto. Lo schermo è cresciuto leggermente rispetto al suo predecessore e ora misura sette pollici invece di 6,8. Ma è leggermente più sottile. La batteria dovrebbe durare fino a tre mesi. È anche impermeabile. È possibile memorizzare migliaia di libri nello spazio di archiviazione integrato di 16 gigabyte.

Oltre a leggere, il Kindle Paperwhite è stato progettato anche per prendere appunti. Amazon ha adattato lo stilo a questo scopo. Ora è possibile utilizzare il retro dello stilo per cancellare.

Il retro dello stilo è una gomma da cancellare.

Fonte: Amazon

Il Kindle Paperwhite è disponibile a poco meno di 160 dollari (RRP). Se hai bisogno di uno spazio di archiviazione ancora maggiore, preferisci la ricarica wireless e desideri una luce frontale a regolazione automatica, puoi optare per la Signature Edition del Kindle Paperwhite. Anche questo costa poco meno di 200 dollari (RRP).

Il classico (economico) Kindle 2024

Se cerchi qualcosa di più economico, il Kindle 2024 è disponibile a poco meno di 110 dollari (RRP). È dotato di un nuovo processore che consente di sfogliare le pagine più velocemente. Ha un display con una densità di pixel di 300ppi e offre 16 gigabyte di memoria. Con un peso di poco inferiore ai 160 grammi, è leggero. Il Kindle 2024 è disponibile anche in verde chiaro.