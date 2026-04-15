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La disputa coniugale su "Subnautica 2" continua: gli sviluppatori si sono autopubblicati

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 15.4.2026

La battaglia legale tra lo sviluppatore di "Subnautica 2" Unknown Worlds e la società madre Krafton continua. Ora ci sono indicazioni che Unknown Worlds si sta occupando della pubblicazione del gioco tanto atteso.

Lo studio di sviluppo americano Unknown Worlds Entertainment e l'editore sudcoreano Krafton sono stati coinvolti nella disputa coniugale di più alto profilo nel settore dei giochi per diversi mesi. Il dramma ha tutto ciò che il pubblico sensazionalista potrebbe desiderare: manager licenziati e reintegrati dai tribunali, pagamenti di bonus milionari e persino un bambino insieme. E questo è «Subnautica 2», il gioco che la maggior parte dei giocatori su Steam sta attualmente aspettando con ansia.

Puoi leggere l'intera storia fino ad ora nel mio articolo precedente.

Novità e trend Il dramma milionario di "Subnautica 2": Come Krafton ha cercato di impedire un bonus di Debora Pape

Subnautica 2 «» ha perso il suo editore?

Ora si aggiunge un altro capitolo: Krafton non sembra più essere l'editore di «Subnautica 2». Sulle piattaforme Steam e Xbox, importanti per la commercializzazione del gioco, Unknown Worlds è indicato come sviluppatore e secondo Steam DB anche come editore dal 7 aprile. Tuttavia, Krafton è ancora nominata sul sito «Subnautica 2» e su Epic Games.

Nessuna delle due parti ha finora commentato il cambiamento. Krafton non è/era solo l'editore di «Subnautica 2», ma è anche proprietario di Unknown Worlds dal 2021.

Se c'è qualcosa che non va, è un'altra cosa.

Se c'è qualcosa di vero in questo nuovo sviluppo, ciò solleva delle domande. Non è chiaro chi abbia avviato il cambiamento. Krafton si è ritirata come editore o lo sviluppatore è riuscito a liberarsi? A marzo un tribunale statunitense ha vietato a Krafton di acquisire illegalmente il controllo operativo dello studio. La pubblicazione di «Subnautica 2» sotto la propria responsabilità potrebbe essere una conseguenza di questa sentenza. Questo dà a Unknown Worlds il pieno controllo sulla data di uscita. Tuttavia, una separazione completa delle due società, ovvero un riacquisto, è piuttosto improbabile. E cosa ne sarà di Subnautica 2?

E cosa ne sarà del tanto discusso pagamento del bonus di 250 milioni di dollari allo studio di sviluppo? La sentenza del tribunale di marzo vieta a Krafton di sabotare il pagamento interferendo o ritardandolo. Secondo il tribunale, questo è esattamente ciò che Krafton aveva tentato di fare con i licenziamenti e il rinvio dell'uscita di «Subnautica 2». Se Unknown Worlds raggiunge gli obiettivi di vendita concordati, Krafton è obbligata a pagare il bonus.

Che ne sarà di «Subnautica 2»?

La disputa in corso continua a destare preoccupazioni per il benessere di «Subnautica 2». Il gioco doveva originariamente essere rilasciato nel 2025 e, secondo il fondatore dello studio Charlie Cleveland, era pronto per il rilascio in Early Access in estate. Tuttavia, in seguito al sorprendente licenziamento dei due fondatori e dell'amministratore delegato Ted Gill da parte di Krafton, l'uscita è stata posticipata al 2026. Krafton ha sostenuto che il gioco era in forte ritardo rispetto alla tabella di marcia. Da allora, lo stato di sviluppo di «Subnautica 2» è stato al centro di una disputa.

Al momento non è stata specificata alcuna data di uscita. Secondo le ultime informazioni, un'uscita al più tardi nell'estate del 2026 sarebbe strategicamente importante per raggiungere i relativi obiettivi di successo per il bonus.

Unknown Worlds pubblica a intervalli irregolari dei dev vlog in cui vengono presentati alcuni aspetti del gioco. Il video più recente è stato pubblicato circa un mese fa e mostra i dettagli del nuovo sistema di costruzione delle basi. La comunicazione degli sviluppatori, decisamente poco agitata, fa sperare che «Subnautica 2» sia sulla buona strada per il rilascio.

Immagine di copertina: Unknown Worlds Entertainment

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