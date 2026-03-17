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Il dramma milionario di "Subnautica 2": Come Krafton ha cercato di impedire un bonus

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 17.3.2026

Una spettacolare sentenza del tribunale a favore dei manager di "Subnautica" licenziati. L'editore Krafton aveva inventato dei motivi per giustificare i licenziamenti e impedire il rapido rilascio di "Subnautica 2".

Per quanto grande sia l'attesa per «Subnautica 2» tra i fan, il dramma sullo sfondo è altrettanto grande. Per mesi, l'editore sudcoreano Krafton e gli ex dirigenti di Unknown Worlds, lo studio di sviluppo di «Subnautica», si sono lavati i panni sporchi, in parte in tribunale e in parte in pubblico. Ora la Chancery Court del Delaware, un tribunale degli Stati Uniti, ha dato ragione all'ex amministratore delegato licenziato Ted Gill e ha ordinato il suo reintegro.

L'ostacolo è stato il caso di Krafton e di Unknown Worlds.

Lo scoglio è stato il licenziamento a sorpresa da parte di Krafton dei fondatori dello studio Charlie Cleveland e Max McGuire e dell'amministratore delegato Ted Gill nel luglio 2025. Questo è stato accompagnato dal rinvio della data di uscita dell'Early Access per «Subnautica 2» dal 2025 al 2026.

Novità e trend Il dramma di "Subnautica 2": gli sviluppatori e l'editore licenziati vanno in tribunale di Debora Pape

Giudizio giudiziario: manager licenziato per motivi pretestuosi

Krafton ha acquistato Unknown Worlds nel 2021 e può quindi prendere decisioni sul personale. O almeno così pensava l'azienda. Il tribunale ha visto le cose in modo diverso e ha stabilito che il licenziamento era illegittimo. E non solo: secondo il giudice, Krafton aveva inventato delle ragioni a posteriori per giustificare il licenziamento dei tre manager. Con il licenziamento, Krafton voleva assumere il controllo della pubblicazione di «Subnautica 2».

Il giudice ha ora stabilito che il licenziamento è illegittimo.

Il giudice ha ora stabilito che l'ex-CEO licenziato Ted Gill deve essere immediatamente reintegrato come CEO di Unknown Worlds e gli deve essere restituito il pieno controllo operativo. Krafton non deve ostacolare il lavoro di Gill o il lancio previsto. Eventuali richieste di risarcimento danni nei confronti di Krafton verranno negoziate in un successivo processo.

Si tratta di un duro colpo per Krafton, ma giusto, a patto che le conclusioni del tribunale siano corrette.

Il pagamento di un bonus da svariati milioni di euro è al centro di tutta la vicenda. Al momento dell'acquisizione, Krafton aveva promesso per contratto a Unknown Worlds di pagare al team di sviluppo 250 milioni di dollari se fosse stato raggiunto un obiettivo fisso di vendite entro la fine del 2025. L'uscita di «Subnautica 2», prevista per il 2025, avrebbe reso possibile questo obiettivo. «Subnautica 2» è attualmente il gioco più atteso su Steam

Anche il licenziamento dei due fondatori era illegittimo, ma il tribunale non ha ordinato il loro reintegro. Avevano avuto solo un ruolo subordinato nello sviluppo del gioco.

Krafton voleva evitare il pagamento di un bonus elevato

La sentenza del tribunale fa seguito all'accusa degli ex manager secondo cui Krafton voleva evitare in tutti i modi il pagamento del bonus. Kotaku ha riferito già a novembre che gli ex manager sono riusciti a presentare dei documenti a sostegno di questa tesi. L'amministratore delegato di Krafton, Kim Chang-han, aveva persino cercato delle soluzioni con ChatGPT per aggirare il bonus, cosa che si è rivelata difficile grazie al contratto a prova di bomba. Unknown Worlds non ha voluto rinegoziare l'importo del bonus. Per questo motivo, l'amministratore delegato di Krafton, Kim Chang-han, ha cercato di trovare soluzioni per aggirare il bonus.

Per questo motivo, Kim Chang-han ha concordato con il suo Responsabile delle Operazioni Globali, Richard Yoon, che il pagamento poteva essere evitato solo controllando la data di uscita di «Subnautica 2». In altre parole: Se Krafton avesse posticipato la data, gli obiettivi di vendita non sarebbero stati raggiunti e il bonus sarebbe decaduto. Tuttavia, i capi dello studio Unknown Worlds avevano il controllo della data di uscita. Krafton ha quindi imposto il licenziamento dei tre manager, accusandoli di non aver fatto il loro lavoro e di aver ritardato l'uscita di «Subnautica 2».

Il tribunale statunitense non vede alcun motivo per cui non sia stato possibile rinviare la data di uscita.

La corte statunitense non vede alcuna prova di questa argomentazione. Ted Gill riprende il controllo della data di uscita. Anche il pagamento del bonus non è fuori discussione. Il tribunale ha ordinato che Unknown Worlds abbia almeno fino al 15 settembre 2026 per raggiungere i suoi obiettivi di vendita. Il rinvio di «Subnautica 2» aveva reso impossibile per lo studio rispettare la scadenza del bonus, come presumibilmente previsto da Krafton.

Immagine di copertina: Mondi sconosciuti

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