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La Corte Suprema decide: i provider non sono responsabili per la condivisione di file

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 26.3.2026

La più alta corte degli Stati Uniti scagiona i provider internet: Senza una promozione attiva, non sono responsabili delle violazioni del copyright da parte dei loro utenti.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso un'importante decisione sul copyright su Internet. Secondo la sentenza, i fornitori di servizi internet non sono generalmente responsabili delle violazioni del copyright commesse dai loro utenti. Il tribunale chiarisce quindi che l'accesso a internet da solo non è sufficiente a rendere responsabili i fornitori.

Il caso specifico riguardava il fornitore Cox Communications e una causa intentata dalle principali etichette musicali, tra cui Sony Music. Queste ultime avevano accusato l'azienda di non aver saputo prevenire adeguatamente le violazioni di massa del copyright attraverso la condivisione di file. La decisione ribalta una sentenza precedente. Nel 2019, una giuria aveva ordinato a Cox di pagare circa un miliardo di dollari perché gli utenti avevano distribuito illegalmente più di 10.000 opere musicali protette tramite la connessione dell'azienda. I giudici hanno concluso all'unanimità che i precedenti standard per la cosiddetta responsabilità contributiva («contributory liability») erano troppo ampi.

Cosa vede di diverso il tribunale rispetto al suo predecessore?

Nel suo ragionamento, il tribunale traccia una linea chiara: un fornitore è responsabile solo se promuove deliberatamente le violazioni del copyright o se progetta espressamente i suoi servizi per farlo. La semplice conoscenza del fatto che gli utenti distribuiscono contenuti illegali anche attraverso il proprio servizio non è sufficiente. Secondo il tribunale, anche l'accusa che un fornitore non abbia agito in modo sufficientemente coerente contro i trasgressori abituali non è sufficiente a giustificare la responsabilità. La disputa legale risale a diversi anni fa. Le aziende musicali hanno sostenuto che Cox ha ignorato migliaia di segnalazioni di violazioni del copyright e si è astenuta dal bloccare gli utenti interessati. Il fornitore, d'altro canto, sosteneva di fornire solo l'accesso a Internet e di non poter agire come autorità di vigilanza sul comportamento dei propri clienti.

E la Svizzera?

Con questa sentenza, il tribunale ha stabilito un importante precedente per la gestione delle violazioni del copyright nello spazio digitale. La decisione non riguarda solo i tradizionali fornitori di servizi internet, ma anche altri servizi che trasmettono o memorizzano contenuti, come i file hoster. La sentenza fornisce anche una serie di informazioni utili per la tutela del diritto d'autore.

La sentenza offre anche spunti di riflessione in Europa. I tribunali e i legislatori europei si ispirano ripetutamente ai casi degli Stati Uniti quando si tratta di responsabilità delle piattaforme e dei provider. L'UE ha le proprie regole di responsabilità, ad esempio per i servizi di hosting e di accesso. In Svizzera, il Tribunale Federale ha stabilito che un provider è responsabile per i danni di un cliente.può essere ritenuto responsabile per la violazione del diritto d'autore da parte di un cliente solo se il provider «ha facilitato l'illecito con la sua condotta» e «esiste un adeguato nesso causale tra l'illecito principale e la condotta dell'abbonato».

La discussione sull'estensione della responsabilità dei fornitori sarà probabilmente riaccesa dall'ultima decisione, soprattutto per quanto riguarda la questione se i fornitori debbano o meno agire attivamente contro gli utenti.

Immagine di copertina: Shutterstock

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