La causa di Nintendo ha avuto successo: "Palworld" deve adattare le meccaniche di gioco

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 9.5.2025

Pocketpair, lo studio di sviluppo di "Palworld", è coinvolto in una lunga disputa legale intentata da Nintendo a causa di alcune somiglianze tra il gioco e "Pokémon". A quanto pare con successo. Pocketpair ha ora commentato la vicenda.

Chi ruba deve aspettarsi delle conseguenze. Lo studio di sviluppo giapponese Pocketpair ne sta risentendo, così come tutti coloro che giocano ai suoi videogiochi «Palworld». In seguito a una causa intentata da Nintendo e The Pokémon Company, lo studio dietro la serie «Pokémon», Pocketpair ha dovuto adattare alcune meccaniche di gioco. Lo studio ha ora annunciato questo. «Palworld» ha fatto scalpore nel mondo dei videogiochi nel gennaio 2024. In alcuni momenti, il gioco ha attirato più di due milioni di giocatori contemporaneamente.

Il «Palworld» ha copiato dal «Pokémon»?

Il mio collega Phil descrive «Palworld» nel suo alla prova come «Pokémon mit Knarren». E qui sta il problema. Sebbene «Palword» sia un gioco di sopravvivenza con mondo aperto e costruzione di basi di un genere completamente diverso da «Pokémon», alcuni elementi di gioco sembrano essere stati rubati dalla famosa serie Nintendo.

Ad esempio, il design e le abilità degli animali selvatici, i cosiddetti Pals, che puoi addomesticare durante le tue incursioni nel mondo. Il padre spirituale del gioco diventa ancora più evidente quando catturi e liberi i Pals utilizzando una sfera chiamata «Pal Sphere». Questa meccanica sembra un clone della Pokéball di Nintendo. È qui che gli avvocati vedono una violazione di brevetto.

Gli sviluppatori di Pokémon sono contrari all'evocazione di animali tramite una sfera, tra le altre cose.

Fonte: Pocketpair

Nel novembre 2024, Pocketpair ha rimosso dal gioco l'evocazione dei Pals tramite sfere. I Pals ora spawnano accanto all'utente quando vengono evocati, invece di essere rilasciati da una Sfera Pal. Tuttavia, Pocketpair non ha ancora commentato il motivo di questi cambiamenti.

Aggiustamenti dovuti alla causa in corso

In una dichiarazione, Pocketpair ammette che questi e altri recenti aggiustamenti sono stati necessari a causa della controversia legale in corso. Il team ha raggiunto questo compromesso perché la non meglio specificata alternativa «avrebbe peggiorato ulteriormente l'esperienza di gioco».

La prossima patch 0.5.5 implementerà un'altra modifica al gameplay che è il risultato della causa legale: non potrai più usare i tuoi amici di volo per volare. Fino ad ora, potevi aggrapparti ai Pals volanti per scoprire il mondo dall'alto. Con la nuova patch, avrai bisogno di un aliante per volare. Tuttavia, i Pals volanti continueranno a darti un buff passivo quando planano.

Pocketpair insiste su «brevetti non validi»

La dichiarazione dello studio suggerisce che la disputa legale in corso sta smorzando gli animi. Il team si rammarica per i cambiamenti e si scusa per la frustrazione causata alla comunità di gioco.

Tuttavia, Pocketpair insiste sul fatto che non è un brevetto valido.

Tuttavia, Pocketpair non è trasparente. La dichiarazione recita: «Siamo attualmente coinvolti in un lungo procedimento legale relativo a presunte violazioni di brevetti. Continuiamo a contestare queste affermazioni e a sostenere che i brevetti in questione non sono validi".» Quindi lo studio non nega di aver utilizzato «Pokémon» come fonte di ispirazione, ma si difende sostenendo che i brevetti «non sono validi». Sembra un lungo cavillo legale.

Sarà interessante vedere se altre meccaniche verranno rimosse dal gioco e come le due parti raggiungeranno un accordo.

Immagine di copertina: Pocketpair

