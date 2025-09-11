Novità e trend 16 0

Kodak Charmera: mini fotocamera digitale con effetto sorpresa

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 11.9.2025

Con la Charmera, Kodak lancia una fotocamera digitale in formato portachiavi, confezionata in una scatola cieca. Purtroppo è già esaurita. Non si sa se ciò sia dovuto alla domanda o a un calcolo intelligente.

Kodak e Reto hanno presentato Charmera, una fotocamera digitale così piccola da poter essere scambiata per un portachiavi - e così giocosa da essere venduta in una scatola cieca. Blind box significa che chi effettua l'ordine non sa in anticipo quali delle sette varianti di colore saranno incluse nella confezione. Il gadget si rivolge meno agli appassionati di fotografia e più ai collezionisti, alle persone con un gusto per i gadget retrò o semplicemente ai curiosi che amano essere sorpresi.

La Charmera esiste in sette varianti

Fonte: Kodak

Opticamente, la Charmera ricorda le fotocamere a pellicola economiche degli anni '90 e dei primi anni 2000: quei modelli di plastica colorata con mirino ottico che si ricevevano in viaggio, ai festival o come regali promozionali. Niente zoom, niente display, bastava scattare. La Charmera riprende proprio questo look da macchina fotografica usa e getta, sostituisce il rullino con una scheda microSD e rimane volutamente ridotta dal punto di vista tecnico. Un omaggio digitale ai prodotti analogici di massa che un tempo democratizzavano la fotografia. La Charmera è stata realizzata da R.I.S.A. e da R.I.S.A..

La fotocamera è prodotta da Reto Production Limited, un partner di licenza di Kodak con sede a Hong Kong. Reto sviluppa da anni fotocamere retrò e le immette sul mercato con il marchio Kodak, tra cui modelli come la M35 o la Ultra Wide &; Slim.

Estremamente ricorda le vacanze nel sud della Francia negli anni '90.

Fonte: Kodak

Il retro della Charmera.

Fonte: Kodak

La Charmera pesa 30 grammi, misura 5,8 × 2,5 × 2 centimetri e viene fornita con un portachiavi a clip. Scatta foto a 1,6 megapixel e le memorizza su una scheda microSD, non inclusa. È possibile anche registrare video, in formato AVI a 30 FPS. La risoluzione è presumibilmente di 640 × 480 pixel, ma non è stata dichiarata ufficialmente. La ricarica avviene tramite USB-C. Il display da 0,8 pollici mostra lo stato della batteria, la memoria e l'anteprima della scena, mentre il mirino ottico riprende l'aspetto delle classiche fotocamere compatte degli anni 90. Inoltre, è possibile attivare sette filtri, quattro cornici e un timbro con la data, il tutto volutamente lo-fi e con una riduzione affascinante.

Qui puoi vedere quanto è piccola questa cosa.

Fonte: Kodak

Per un breve periodo, Charmera è stata disponibile nel negozio ufficiale Kodak Reto al prezzo di 29,99 dollari, più spese di spedizione e IVA. Al momento della pubblicazione di queste Ultime notizie, il prodotto è già saldi. Non è ancora chiaro se e quando verrà rifornita.

Se la fotocamera vale la pena dipende molto dal tuo punto di vista. Chi si aspetta una fotocamera digitale seria rimarrà deluso. D'altro canto, chi è alla ricerca di un accessorio giocoso, adatto come regalo, oggetto da collezione o gag, otterrà un pezzo di nostalgia retrò con un effetto sorpresa. La tecnologia è secondaria: ciò che conta è l'aspetto, il formato e l'idea.

Immagine di copertina: Kodak

Mi piace questo articolo! A 16 persone piace questo articolo







