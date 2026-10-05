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«Kid Kirby»: Il gioco cancellato per SNES ritorna dopo 30 anni

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 5.10.2026

A metà degli anni '90, Nintendo interruppe lo sviluppo di "Kid Kirby". Più di 30 anni dopo, un fan ha ricostruito il progetto basandosi su grafiche, documenti e dichiarazioni di ex sviluppatori sopravvissuti.

Dietro «Kid Kirby» c'era DMA Design, il futuro predecessore di Rockstar North e sviluppatore dei primi giochi di «Grand Theft Auto». Per il gioco di Kirby, lo studio puntò su un sistema di controllo insolito: dovevi afferrare il personaggio con il mouse del Super NES, trascinarlo all'indietro e lanciarlo attraverso i livelli. Nintendo aveva pubblicato l'«accessorio mouse nel 1992 insieme a Mario Paint».

«Kid Kirby» era pensato come un prequel della serie. Giochi nei panni di un Kirby più giovane, mentre anche Dedede appare in una versione più giovane come «Prince Dedede».

Kirby viene lanciato attraverso i livelli

Direzione e distanza determinano dove vola Kirby. Con una velocità sufficiente, sconfigge i nemici durante l'impatto. Anche durante il volo puoi afferrarlo di nuovo e cambiare la sua direzione.

La mano mostra il principio di gioco centrale: Kirby viene afferrato con il mouse e lanciato attraverso i livelli.

Fonte: NovaStar86B / itch.io

Di conseguenza, «Kid Kirby Recreation» si gioca in modo decisamente diverso rispetto ai classici giochi di Kirby. Invece di correre e saltare con precisione attraverso i livelli, devi stimare le traiettorie e riorientare Kirby al momento giusto. Il controllo sembra quindi più un gioco di abilità che un classico platform.

I comandi da tastiera integrano il controllo del mouse. A questo si aggiungono le Copy Abilities, con le quali Kirby assume temporaneamente le abilità di determinati nemici. La ricostruzione comprende otto livelli e una battaglia contro un boss.

Il mouse SNES è diventato un problema

Il forte legame con il mouse del Super NES divenne in seguito un problema. Il co-fondatore di DMA, Dave Jones, spiegò anni dopo che l'accessorio aveva venduto meno del previsto. Allo stesso tempo, il gioco non funzionava bene con un controller normale.

Nintendo alla fine interruppe lo sviluppo. Una versione completa non è mai stata pubblicata.

Idee proprie colmano le lacune

Per la sua ricostruzione, «NovaStar86B» ha utilizzato grafiche, disegni concettuali e informazioni di ex dipendenti DMA conservati e accessibili al pubblico.

Non esiste ancora una build originale completa di «Kid Kirby» nota al pubblico. Per questo motivo, lo sviluppatore ha dovuto interpretare e integrare da solo i contenuti mancanti.

Ciò si nota, ad esempio, in una meccanica da aeroplanino di carta. Per essa, «NovaStar86B» si è ispirato a «Paper Mario: Il portale millenario». Altri elementi si basano su progetti noti del lavoro originale.

Come aeroplanino di carta, Kirby si muove liberamente nell'aria e raccoglie monete.

Fonte: NovaStar86B / itch.io

Anche il materiale visivo conservato mostra solo una parte di ciò che DMA Design stava pianificando all'epoca. L'ex programmatore di DMA James Watson ha spiegato che alcuni dei noti sprite di Kirby erano solo segnaposto. In seguito, lo studio avrebbe creato grafiche più grandi e complesse.

La versione dei fan può quindi solo trasmettere come «Kid Kirby» avrebbe potuto apparire e giocarsi.

L'originale rimane disperso

L'ex sviluppatore di DMA Mike Dailly ha riferito in seguito di una demo giocabile del «Kid Kirby» originale. Una copia accessibile al pubblico non è ancora emersa.

«NovaStar86B» non pianifica nemmeno un'ampia espansione della sua versione. Secondo le sue stesse parole, ha già elaborato gran parte del materiale noto. Ulteriori contenuti si allontanerebbero sempre più dai modelli storici e si baserebbero maggiormente su idee proprie.

«Kid Kirby Recreation» è disponibile gratuitamente su itch.io da settembre 2026. Esistono versioni per Windows e Linux. Nintendo non è coinvolta nel progetto dei fan.

Immagine di copertina: NovaStar86B / itch.io

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