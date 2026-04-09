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Keychron apre i suoi progetti hardware e questo è il modo giusto di procedere

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 9.4.2026

Keychron rende disponibili gratuitamente i suoi progetti hardware su GitHub. Il produttore di tastiere vuole rafforzare la Community delle tastiere. Una mossa intelligente, anche se non del tutto altruistica.

Chi mi chiede un consiglio per una tastiera di solito sente il nome di Keychron. Il produttore mi ha impressionato in diverse prove. Ha anche dimostrato cosa può fare con i mouse, ad esempio con il MX-Master clone M6. Spiccano in particolare la lavorazione di alta qualità e le possibilità di modding.

Ora Keychron si spinge oltre: l'azienda ha pubblicato un repository su GitHub che contiene i file CAD dei suoi progetti hardware. Questi sono accessibili a tutti. Il CEO ha spiegato su Discord:

Crediamo che la pubblicazione dei file hardware di produzione sia un articolo significativo per la più ampia comunità di hardware e tastiere. Keychron CEO, Discord

Tuttavia, c'è anche un calcolo dietro questo passo. Di recente Keychron ha avuto a che fare con una serie di prodotti difettosi: alcune tastiere registravano input duplicati o ignoravano completamente la pressione dei tasti. Le segnalazioni di questi problemi hanno danneggiato la reputazione del marchio. L'iniziativa open source arriva proprio al momento giusto, non è certo una coincidenza.

Non è un territorio nuovo per Keychron

Qualunque siano le motivazioni: Il repository è impressionante. Contiene file CAD in formato STEP e DXF, ovvero modelli 3D e file di lastre 2D. Questi formati funzionano con programmi come FreeCAD, Onshape, Fusion360, SolidWorks, AutoCAD e DraftSight. Anche altri programmi CAD che supportano STEP e DXF possono gestirli.

Keychron non è un nuovo arrivato nel settore dell'open source, ad esempio per quanto riguarda il firmware. Il produttore ha già fornito file disco per molte tastiere meccaniche e ha pubblicato il codice sorgente QMK per alcuni modelli, anche se spesso con un certo ritardo. Per la serie Ultra più recente, come la Q1 Ultra, Keychron si affida al firmware open source ZMK. Tuttavia, l'azienda non ha ancora rilasciato il firmware stesso. Sebbene ciò sia legalmente consentito, lascia un retrogusto insipido.

Cosa puoi fare con i file

I file STEP non sono facili da modificare come i formati specifici del software, ma sono molto più flessibili dei file STL o mesh, che sono quasi impossibili da modificare. Puoi utilizzare i file forniti per produrre alloggiamenti o altre parti in vari materiali utilizzando la stampa 3D o la fresatura CNC. In alternativa, puoi adattare i progetti in programmi come Fusion360 o FreeCAD, anche con conoscenze di base.

Il repository offre una collezione completa: sono inclusi modelli di Keycap, alloggiamenti per tastiere, pulsanti, piastre, alloggiamenti per mouse e persino alloggiamenti per stabilizzatori. Importante: la licenza vieta espressamente l'uso commerciale.

Semplice download tramite il sito web

Keychron ha risolto in modo intelligente l'accesso ai file: il repository GitHub è direttamente collegato al sito web. Seleziona il modello di tastiera da un menu a tendina e scarica il file tramite lo stesso processo di pagamento che utilizzi per l'acquisto di un prodotto.

In definitiva, si tratta di un'iniziativa sensata, sia per la Community che per Keychron stessa. I progetti di hardware aperti creano fiducia. Dopo i recenti problemi di qualità, il produttore ne avrebbe bisogno.

Immagine di copertina: Kevin Hofer

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