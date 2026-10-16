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Kaleido 4: La prossima generazione del display e-paper a colori porta molti miglioramenti

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 16.10.2026

Gamma di colori più ampia, niente più risoluzione ridotta per i colori, bianco più luminoso, maggiore contrasto e riproduzione video: il nuovo display Kaleido 4 di "E Ink" offre numerosi miglioramenti.

Chi non vuole usare il proprio eReader solo per leggere testi può guardare con interesse al display Kaleido 4. Il produttore E Ink promette per la prossima generazione numerosi miglioramenti rispetto ai precedenti display e-paper a colori. Tra le altre cose, la risoluzione rimane ora uniforme e non si riduce più quando si passa dal bianco e nero al colore.

Display a colori o risoluzione ridotta

I display e-paper a colori portano i fumetti sugli eReader e sono generalmente adatti alla visualizzazione di PDF, presentazioni di dati o disegni. Con Kaleido 4, E Ink intende aumentarne ulteriormente l'usabilità e, di conseguenza, la diffusione.

Ad esempio, la gamma cromatica o il volume dello spazio colore – «Color Gamut Volume» – dovrebbe più che raddoppiare. Il produttore indica un nuovo valore di 40.000, ma non specifica né l'unità di misura utilizzata né il metodo di misurazione. Un confronto diretto con le comuni specifiche dello spazio colore non è quindi possibile. Il numero di colori visualizzabili, invece, sembra rimanere invariato a 4096.

La struttura schematica di un display Kaleido 4.

Fonte: E Ink

Rispetto a Good E Reader, E Ink ha confermato un'importante novità che non appare nel comunicato ufficiale: a differenza del passato, la risoluzione non si dimezza più quando si passa alla modalità colore. Kaleido 4 dovrebbe offrire sempre una densità di pixel di 300 ppi.

Inoltre, il contrasto di Kaleido 4 dovrebbe aumentare del 50 percento e le aree bianche senza inchiostro dovrebbero essere più luminose del 15 percento. Ci sono progressi anche nella riproduzione video: il display e-paper può riprodurre video fino a 18 fotogrammi al secondo (fps). Nel settore del gaming è ancora inutilizzabile, ma si avvicina già ai 24 fps tipici dei film. Tuttavia, Kaleido 4 non sarà ancora adatto per una serata al cinema.

Molti nuovi dispositivi con Kaleido 4 in arrivo nel 2027

Il primo eReader con il nuovo display dovrebbe essere l'M10C II di Hanvon Technology, leader di mercato in Cina, in uscita a dicembre. I primi dispositivi di altri produttori come Kobo, Book, Onyx o Bigme sono attesi per la primavera del 2027.

L'Hanvon M10C II è il primo eReader con Kaleido 4.

Fonte: Hanvon

Immagine di copertina: E Ink

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