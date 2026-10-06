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«Jono»: Tutti i giocatori condividono lo stesso personaggio

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 6.10.2026

Nel gioco gratuito su Steam "Jono", controlli il personaggio solo per un minuto. Dopodiché, il giocatore successivo in coda prende il comando. Insieme, la community deve riuscire a completare un milione di livelli.

Il principio di «Jono» sembra semplice all'inizio, ma cambia l'intero svolgimento del gioco. Controlli il personaggio principale insieme ad altri giocatori, sempre a turno. Non appena arriva il tuo turno, hai 60 secondi di tempo per cercare di portare Jono il più lontano possibile attraverso la sezione corrente del platform 2D. Poi il tuo turno finisce e qualcun altro continua. Se superi una stanza, questa rimane completata per tutti. Se l'eroe che dà il nome al gioco muore, ricomincia solo il livello attuale.

Dietro questo concetto insolito c'è lo studio indie Part Time Monkey. «Jono» è disponibile gratuitamente su Steam dal 5 ottobre. Finora la community è ancora piccola: al momento della stesura di questo articolo, ci sono dodici persone nel gioco. Secondo SteamDB, questo è anche il valore massimo raggiunto finora.

L'attesa fa parte del principio di gioco

Chi non sta giocando in quel momento segue l'azione dal vivo e può scambiarsi opinioni nella chat globale. Allo scadere dei 60 secondi, la persona successiva riprende esattamente da dove si trova Jono.

La chat diventa anche un aiuto di gioco: qui un utente spiega a un nuovo arrivato come mettersi in coda.

Fonte: Part Time Monkey

Dopodiché puoi rimetterti in coda. Quanto tempo ci vorrà per il prossimo tentativo dipende direttamente da quante persone partecipano contemporaneamente. Con l'attuale piccola community, dovrebbe essere veloce. Se «Jono» dovesse attirare molti più utenti, l'attesa durerebbe di conseguenza di più.

Un milione di stanze fino al traguardo

Part Time Monkey ha posto alla community un grande obiettivo. In totale, devono essere create un milione di stanze.

60 secondi possono diventare piuttosto brevi quando il percorso è pieno di spine.

Fonte: Part Time Monkey

Cosa succederà dopo l'ultima sezione, lo studio non lo ha ancora rivelato. Non ci sono dettagli nemmeno sulla creazione dell'enorme numero di livelli. Non è chiaro, ad esempio, se siano costruiti a mano, generati proceduralmente o composti da elementi predefiniti. Dal rilascio, lo sviluppatore ha già aggiunto nuovi tipi di livelli e trappole.

Tecnicamente, «Jono» non ha quasi pretese. Per il processore o la scheda grafica, lo sviluppatore indica semplicemente «almost any». Quindi: niente scuse, mettiti al lavoro. Il gioco è attualmente disponibile solo per Windows. Come lingua è indicata esclusivamente l'inglese.

Immagine di copertina: Scimmia part-time

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