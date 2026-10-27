Novità e trend 5 0

Instagram fa concorrenza a YouTube: Meta testa video lunghi in formato orizzontale

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 27.10.2026

Con video lunghi fino a 90 minuti e link mirati tramite i Reels, Instagram tenta un attacco al leader di lunga data del mercato video, YouTube.

Con video lunghi in formato orizzontale e una nuova strategia televisiva, Instagram si avvicina ulteriormente al leader di mercato YouTube. Per molto tempo, la piattaforma è stata nota per le foto quadrate e i brevi video in formato verticale. Ora, sta offrendo in via sperimentale ad alcuni creatori di contenuti selezionati negli Stati Uniti la possibilità di caricare video fino a 90 minuti di durata e in formato orizzontale 16:9. Anche l'app per la televisione «Instagram for TV» sta diventando sempre più centrale.

L'azienda lo ha annunciato in un video sulla propria piattaforma. Il video non è più accessibile, ma diverse testate, tra cui Variety, riportano la notizia. I nuovi cosiddetti «Feature Videos» si ispirano molto più chiaramente ai classici formati di YouTube.

YouTube e Instagram si avvicinano ulteriormente

Per molti anni, YouTube e Instagram sono esistiti fianco a fianco senza molte sovrapposizioni: YouTube per video più lunghi in formato orizzontale, Instagram come piattaforma di social media per foto e brevi video. Negli ultimi anni, tuttavia, i servizi si sono avvicinati l'uno all'altro.

Nel 2018, Meta ha presentato un'app separata chiamata IGTV («Instagram TV») per video lunghi. Tuttavia, IGTV è stato un flop ed è stato chiuso nel 2022. Da allora, è possibile caricare video fino a 60 minuti direttamente nel feed di Instagram. Al contrario, su YouTube nel 2020 sono stati introdotti video brevi in formato verticale appositamente consigliati («Shorts»), simili ai Reels di Instagram. Entrambe le piattaforme supportano i live streaming ed entrambe hanno una portata gigantesca con circa due-tre miliardi di utenti mensili, sebbene la piattaforma di video brevi TikTok stia recuperando terreno rapidamente dagli anni 2020.

Molti creatori pubblicano già oggi brevi Reels come anteprima di video più lunghi su YouTube. Instagram funge spesso da motore di portata per contenuti che vengono poi consumati su una piattaforma concorrente. Ora, Instagram sembra cercare di legare a sé gli utenti in modo più stretto. Presto potrebbe essere possibile per altri produttori caricare video in formato lungo direttamente su Instagram e collegarli tramite Reels con un massimo di otto brevi estratti. In questo modo, Instagram potrebbe trattenere gli utenti più a lungo sulla piattaforma e spingerli a consumare podcast, interviste o vlog direttamente nell'app.

Secondo Variety, nell'annuncio Mosseri afferma di aver sempre avuto riserve sui video lunghi. Chi guarda un video lungo, infatti, non condivide né mette mi piace ai contenuti durante quel tempo. YouTube è riuscita a consolidare la sua posizione di leader di mercato indiscusso per i video lunghi generati dagli utenti in formato orizzontale per oltre un decennio.

Instagram sulla televisione

Meta sembra ora voler cambiare le cose. Nel dicembre dello scorso anno, il gruppo ha annunciato l'app per smart TV Instagram for TV, ponendo le basi per portare i contenuti dell'app, originariamente ottimizzata per dispositivi mobili, sul grande schermo del soggiorno. È disponibile per Amazon, Google, Samsung e ora anche per Apple TV, come riportato tra gli altri da Variety.

Instagram sembra voler espandere anche la funzione live. Invece di mostrare i live streaming solo ai follower, in futuro dovrebbero essere rintracciabili anche nell'area Reels. In questo modo, i live streaming saranno integrati maggiormente nell'algoritmo di raccomandazione e potranno raggiungere un pubblico più ampio.

Nessuna partecipazione pubblicitaria per i content creator su Instagram

Resta da vedere quanto saranno interessanti i video lunghi per i content creator su Instagram. A differenza di YouTube, Instagram non dispone finora di un modello di ricavi pubblicitari paragonabile per i video lunghi. Variety cita una dichiarazione secondo cui l'azienda sta valutando modi in cui i produttori possano guadagnare «tramite brand e fan». Anche modelli di remunerazione basati sulle prestazioni sono un'opzione.

Immagine di copertina: Shutterstock/gioele piccinini

Mi piace questo articolo! A 5 persone piace questo articolo







