Insta 360 annuncia un drone con telecamera a 360 gradi per rivoluzionare il mercato

29.7.2025

DJI potrebbe aver pensato anche a questo: Il produttore di droni offrirà anche fotocamere a 360 gradi a partire dalla fine di luglio. Tuttavia, Insta 360 sta producendo la combinazione di un drone con fotocamera per tutti e una fotocamera panoramica.

Il marchio Insta 360 ha guadagnato un'enorme popolarità negli ultimi anni grazie alle sue popolari action cam a 360 gradi e si definisce addirittura il leader del mercato in questo segmento. Queste fotocamere piccole e leggere possono essere utilizzate per registrare video impressionanti ovunque, ma non in aria. Insta 360 vuole cambiare questa situazione e aprire una nuova nicchia per i creatori di contenuti con la prima videocamera volante a 360 gradi.

La società ha annunciato il nuovo marchio aziendale Antigravity. Antigravity svilupperà e commercializzerà droni volanti di facile utilizzo con una telecamera panoramica integrata. Secondo il suo slogan, l'obiettivo è quello di ridefinire completamente «la fotografia aerea e la narrazione».

Insta 360 non ha ancora annunciato un prodotto specifico

Antigravity prevede di presentare il suo primo prodotto ad agosto. Secondo l'azienda, si tratta di un drone con fotocamera a 360 gradi e risoluzione 8K. Il suo peso sarà inferiore a 249 grammi, il che significa che potrà essere pilotato in molti paesi senza licenza per i droni

Insta 360 scrive letteralmente che il drone «rivoluzionerà il settore introducendo diverse novità mondiali nel design dei droni, consentendo ai piloti di sperimentare e catturare il mondo in un modo che prima era quasi impossibile». L'azienda sta quindi alimentando grandi aspettative.

Il leader del mercato dei droni per i consumatori finali è il produttore cinese DJI, che da diversi anni offre anche action camera, come la Osmo Action 5 Pro. Anche la prima videocamera panoramica, la Osmo 360, verrà rilasciata alla fine di luglio. In questo modo DJI diventerà un concorrente diretto di Insta 360 in questo settore.

Tuttavia, a quanto pare, la combinazione di un drone con una fotocamera a 360 gradi non era nel radar di DJI, che ora sta affrontando anche la concorrenza delle action cam nel suo segmento di mercato domestico.

Racconto ed esplorazione in volo - per tutti

Secondo il comunicato stampa, l'obiettivo della nuova linea di prodotti Antigravity è quello di semplificare i voli immersivi a 360 gradi per i principianti dei droni. Non dovresti perdere tempo a imparare «i complessi comandi di volo e la creazione di contenuti con le riprese aeree» per creare «esperienze espressive e incentrate sulla storia».

L'esperienza pregressa con i droni non è un problema.

L'esperienza precedente con i droni non dovrebbe quindi essere necessaria grazie ai comandi intuitivi. Invece di essere progettati per gli esperti, come i droni di altri produttori, i dispositivi sono destinati a tutti: Sia ai principianti che ai professionisti. Tuttavia, tutti dovrebbero familiarizzare con le leggi vigenti in materia di droni prima del loro primo volo.

Nonostante questo: Già oggi esistono droni che possono essere controllati senza stick e sono adatti ai principianti, come il DJI Neo o il clone DJI Hover Air X1 Promax. Hanno numerose manovre di volo pre-programmate e possono accompagnarti in viaggio come assistente indipendente della fotocamera.

Ovviamente, Antigravity non significa droni di questo tipo. Il sito web dell'azienda menziona l'altro lato dello spettro dei droni per gli utenti finali con i droni FPV (First Person View). I droni FPV sono molto veloci e vengono controllati da una prospettiva in prima persona utilizzando occhiali speciali. Hanno una curva di apprendimento molto ripida e comportano dei rischi.

I droni FPV sono molto veloci e si controllano in prima persona utilizzando degli occhiali speciali.

I droni antigravità dovrebbero quindi essere una via di mezzo: facili da controllare, ma con affascinanti prospettive video. Con le funzioni di sicurezza intelligenti di «» , l'azienda vuole prevenire l'uso improprio e le modifiche non autorizzate dei droni.

Sviluppo con l'aiuto della Community

Antigravity adotta un approccio insolito allo sviluppo dei suoi droni. L'azienda offre un programma di co-creazione «» : Chiunque voglia partecipare allo sviluppo è invitato a farlo. Antigravity è quindi desiderosa di ascoltare le idee e i feedback del suo gruppo target. Ogni idea presentata sarà letta e presa in considerazione e coloro i cui suggerimenti saranno trasformati in un prodotto pronto per il mercato saranno ricompensati.

Immagine di copertina: Antigravità

