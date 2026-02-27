Novità e trend 34 17

Init7 si ribella alla richiesta del pubblico ministero di bloccare le reti

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 27.2.2026

I procuratori della Svizzera occidentale chiedono il blocco del DNA contro "Grondements des Terres". Init7 rifiuta e va in tribunale.

Nella Svizzera francese, un'indagine penale sta attualmente causando una controversia legale sul blocco della rete. I pubblici ministeri dei cantoni di Vaud e Vallese chiedono ai provider internet svizzeri di bloccare l'accesso a determinati siti web tramite il blocco DNS. Un caso specifico riguarda il sito web degli attivisti ambientali svizzeri di lingua francese «Grondements des Terres». Mentre i grandi operatori di «» Swisscom e Sunrise stanno rispettando l'ordine, altrove si registra una certa resistenza. Il provider di Winterthur Init7 si rifiuta di attuare l'ordine.

Blocco DNS - spiegato in modo semplice Con un blocco DNS, il provider manipola la risoluzione dei nomi nel Domain Name System. Dietro ogni indirizzo web c'è un indirizzo IP. In caso di blocco, questa « Traduzione» dal sito web all'indirizzo IP viene bloccata. Se un utente inserisce l'indirizzo in questione, il server DNS non restituisce un indirizzo IP valido. Sebbene il sito web rimanga online, sembra essere inaccessibile per gli utenti interessati.

Init7 considera il blocco una censura

Fredy Künzler, amministratore delegato di Init7, considera l'ordine «come una censura politica» e ne mette in dubbio la base legale. Il semplice fatto che altri provider stiano apparentemente implementando il blocco senza metterlo in discussione non lo legalizza. L'avvocato Simon Schlauri, che assiste Init7 in questo caso, è d'accordo. Egli sostiene al portale Inside IT che un ordine di blocco di questo tipo interferisce in modo significativo con la libertà di comunicazione e richiede quindi una chiara base legale. Tuttavia, in Svizzera esistono solo in ambiti ben definiti, come l'accesso a contenuti pedopornografici o a servizi di gioco d'azzardo online non autorizzati. Nel caso di «Grondements des Terres», tuttavia, le autorità non invocano queste leggi speciali. Esse sostengono che il sito web è collegato a reati penali e che «può essere considerato come un mezzo o uno strumento a sostegno del reato». Pertanto, il blocco è consentito dall'articolo 267, il cosiddetto paragrafo del sequestro del Codice di Procedura Penale.

Init7 CEO Fredy Künzler si difende dal blocco DNS ordinato.

Fonte: parlament.winterthur.ch

Init7 e Simon Schlauri vedono le cose in modo diverso. Spiegano a «Inside IT» che il Codice di Procedura Penale non prevede alcuna autorità generale per obbligare i provider a bloccare le reti. Un sequestro è diretto contro oggetti o dati specifici, non contro la «mediazione tecnica dell'accesso da parte di terzi». Künzler argomenta anche da un punto di vista tecnico: da un lato, un blocco DNS è tecnicamente facile da aggirare in ogni caso. Chiunque utilizzi server DNS alternativi o acceda a Internet tramite una connessione diversa potrebbe comunque raggiungere il sito. Inoltre, il blocco di interi domini viola la neutralità della rete, aggiunge Schlauri.

Poiché Init7 non ha eseguito gli ordini, il pubblico ministero ha imposto una multa di 6.000 franchi. Künzler ha presentato ricorso contro l'ordinanza e la multa.

Immagine di copertina: tarnkappe.info

