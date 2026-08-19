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In occasione del 30° anniversario: Polaroid lancia fotocamere e accessori a tema Pokémon

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 19.8.2026

Catturali tutti – in foto istantanea! In occasione del 30° anniversario dei Pokémon, Polaroid lancia sul mercato una collezione in edizione limitata di fotocamere, pellicole e accessori. Ispirata a Pikachu, Feelinara e alla Poké Ball.

Ispirandosi all’iconica Poké Ball, a Pikachu e a Feelinara, Polaroid, in collaborazione con

Pokémon ha presentato una nuova serie di fotocamere e accessori coordinati.

Puoi scegliere tra tre diverse fotocamere istantanee: la Polaroid Now Generation 3 è disponibile in edizione Pokéball. Polaroid la propone nei classici colori rosso, bianco e nero. La Polaroid Go Generation 3 è disponibile in due versioni, ispirate ai due Pokémon Pikachu (tutta gialla) e Feelinara (in rosa, blu e bianco). Un dettaglio speciale è il pulsante di scatto a forma di piccola Pokéball.

Le tre fotocamere con il design Pokémon.

Fonte: Pokémon/ Polaroid

Inoltre, Polaroid offre anche pellicole abbinate. Un’edizione speciale risalta letteralmente grazie alla cornice gialla di Pikachu, con diverse pose di questo simpatico Pokémon. Anche per Feelinara è disponibile una carta fotografica speciale. Una pellicola speciale Color i-Type mostra una selezione di diversi Pokémon, tra cui Charmander, Squirtle, Bulbasaur o Nidoking.

Non può mancare la carta fotografica abbinata.

Fonte: Pokémon/ Polaroid

Ogni confezione di pellicola è dotata di una slitta nera con la sagoma del Pokémon corrispondente. La slitta protegge la pellicola dalla luce finché non la inserisci nella fotocamera. La carta nera viene poi espulsa automaticamente dalla fotocamera. Di solito va buttata via, ma Polaroid, con questo design, vuole incoraggiarti a collezionarla.

A questo si aggiungono accessori abbinati, come un album rotondo e una custodia per la fotocamera con il design della Poké Ball, oltre a una tracolla adatta a entrambi i modelli di fotocamera.

Per conservare le foto in modo ordinato, c’è un album a forma di Pokéball.

Fonte: Pokémon/ Polaroid

Prezzi e disponibilità

Dal 25 agosto potrai preordinare la fotocamera e gli accessori in numero limitato con consegna in tutto il mondo su Polaroid.com. Dal 5 ottobre i prodotti saranno in vendita nei Pokémon Center negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito. Per ora non sembra prevista una vendita ufficiale nel resto d’Europa.

La versione Poké Ball della Polaroid Now Generazione 3 costa 140 euro. Le due Polaroid Go Generazione 3 con Pikachu o Feelinara costano 100 euro ciascuna. Per le pellicole paghi 22 euro per la Color i-Type Edition con diversi Pokémon. Le due pellicole per Polaroid Go saranno disponibili in confezioni doppie a 23 euro: una con Pikachu e l’altra con Feelinara sulla cornice delle foto. La custodia per la fotocamera e l’album fotografico costano 25 euro ciascuno, mentre la tracolla universale per la fotocamera costa 5 euro.

Immagine di copertina: Pokémon / Polaroid

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