Imparare con l'IA: il 74 percento dei giovani si fida dei chatbot

Opinione
Persone più stupide e aziende più povere a causa dell'intelligenza artificiale
di Oliver Herren
Gli strumenti di IA stanno sempre più conquistando la vita quotidiana delle persone. I giovani non sono esenti da questo. Uno studio rappresentativo mostra che il 91 percento dei giovani tra i dodici e i diciannove anni utilizza l'IA.
Sempre più giovani in Germania utilizzano strumenti di IA per i compiti scolastici. Mentre il 65 percento ha ancora utilizzato chatbot AI per l'apprendimento e i compiti nel 2024, quest'anno è già il 74 percento. Questo è uno dei risultati dello studio JIM Study 2025, un sondaggio rappresentativo sull'uso dei media tra i giovani di età compresa tra i dodici e i diciannove anni.
Secondo lo studio, il 70 percento dei 1200 intervistati utilizza anche l'IA per la ricerca di informazioni generali. Questo significa che gli strumenti di IA sono ora al secondo posto dietro ai classici motori di ricerca come Google. La percentuale è aumentata notevolmente entro un anno: nel 2024, la percentuale era ancora del 43 percento - e il 57 percento dei giovani considera affidabili i risultati generati dall'IA.
I risultati dello studio JIM mostrano che i processi di apprendimento stanno subendo grandi cambiamenti, a cui le istituzioni educative devono rispondere. Questo include anche l'insegnamento di competenze per riconoscere informazioni false.
Il 91 percento dei giovani intervistati afferma di utilizzare almeno un'applicazione di IA. Si tratta di un forte aumento rispetto all'anno precedente, quando questa percentuale era ancora del 62 percento. ChatGPT è di gran lunga lo strumento più popolare: l'84 percento ha già utilizzato il chatbot, con un aumento del 27 percento rispetto al 2024. Metà dei bambini lo usa più volte a settimana.
[nonTradurre][[marketingpage:39653]][/nonTradurre]
I giovani usano l'IA principalmente per l'apprendimento e per la ricerca generale di informazioni. Il 54 percento dice di chiedere all'IA di mostrare loro come fare qualcosa. Sebbene più della metà degli intervistati (52 percento) abbia ancora utilizzato l'IA per l'intrattenimento lo scorso anno, questo motivo è l'unico che ha perso importanza, al 47 percento. Molto indietro ci sono gli usi creativi, cioè l'IA per creare immagini, video e musica.
Inoltre, è stato riscontrato che i giovani tendono a usare l'IA per piacere, mentre gli anziani si concentrano su scopi orientati alla conoscenza. Questa differenza è evidente anche nel background educativo: nelle scuole superiori, i giovani usano l'IA più spesso come strumento di apprendimento e per la ricerca, e meno per divertimento.
Circa il 60 percento dei giovani crede che l'IA aiuti a superare le sfide sociali – ad esempio nei settori del clima, della mobilità e della medicina. L'affermazione "Le informazioni provenienti dall'IA possono essere affidabili" è concordata anche da quasi il 60 percento in tutte le fasce d'età.
[nonTradurre][[marketingpage:36080]][/nonTradurre]
I giovani sono consapevoli che l'IA può generare fake news attraverso immagini e video generati. Il 35 percento afferma di essere bravo o molto bravo a rilevare deepfake e a eseguire ricerche inverse di immagini. Tuttavia, il 20 percento non conosce il termine deepfake – nella fascia d'età più giovane, questa percentuale è significativamente più alta, pari al 40 percento.
Allo stesso tempo, circa il 60 percento dei giovani teme che l'IA possa escludere le persone dalle professioni. Il 37 percento è preoccupato per l'IA in generale.
Tuttavia, lo studio mostra differenze tra i sessi. Le ragazze sono più propense dei ragazzi ad avere riserve sull'IA: il 44 percento esprime preoccupazione per l'IA, rispetto a solo il 31 percento dei ragazzi. Quando si tratta di affrontare le sfide sociali, il 55 percento delle donne intervistate è ottimista riguardo all'IA. Tra gli uomini, la percentuale è del 63 percento.
Si sente a casa sia davanti al PC da gaming che sull'amaca in giardino. È affascinata dall'Impero Romano, dalle navi container e dai libri di fantascienza, tra le altre cose. Fiuta soprattutto le ultime notizie dal settore IT e smart gadget.
Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.Visualizza tutti