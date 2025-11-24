Novità e trend 2 12

Imparare con l'IA: il 74 percento dei giovani si fida dei chatbot

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 24.11.2025

Gli strumenti di IA stanno sempre più conquistando la vita quotidiana delle persone. I giovani non sono esenti da questo. Uno studio rappresentativo mostra che il 91 percento dei giovani tra i dodici e i diciannove anni utilizza l'IA.

Sempre più giovani in Germania utilizzano strumenti di IA per i compiti scolastici. Mentre il 65 percento ha ancora utilizzato chatbot AI per l'apprendimento e i compiti nel 2024, quest'anno è già il 74 percento. Questo è uno dei risultati dello studio JIM Study 2025, un sondaggio rappresentativo sull'uso dei media tra i giovani di età compresa tra i dodici e i diciannove anni.

Secondo lo studio, il 70 percento dei 1200 intervistati utilizza anche l'IA per la ricerca di informazioni generali. Questo significa che gli strumenti di IA sono ora al secondo posto dietro ai classici motori di ricerca come Google. La percentuale è aumentata notevolmente entro un anno: nel 2024, la percentuale era ancora del 43 percento - e il 57 percento dei giovani considera affidabili i risultati generati dall'IA.

Cos'è lo studio JIM? JIM sta per Gioventù, Informazione e Media. La Media Pedagogical Research Association Southwest conduce lo studio JIM annualmente dal 1998. L'obiettivo è ottenere dati su come i giovani interagiscono con i media, quali dispositivi utilizzano e quali atteggiamenti hanno verso le nuove tecnologie. I risultati vengono incorporati nello sviluppo dei programmi scolastici, dei concetti di educazione mediatica e delle decisioni politiche.

I risultati dello studio JIM mostrano che i processi di apprendimento stanno subendo grandi cambiamenti, a cui le istituzioni educative devono rispondere. Questo include anche l'insegnamento di competenze per riconoscere informazioni false.

L'IA passa dall'intrattenimento all'ausilio per l'apprendimento

Il 91 percento dei giovani intervistati afferma di utilizzare almeno un'applicazione di IA. Si tratta di un forte aumento rispetto all'anno precedente, quando questa percentuale era ancora del 62 percento. ChatGPT è di gran lunga lo strumento più popolare: l'84 percento ha già utilizzato il chatbot, con un aumento del 27 percento rispetto al 2024. Metà dei bambini lo usa più volte a settimana.

I giovani usano l'IA principalmente per l'apprendimento e per la ricerca generale di informazioni. Il 54 percento dice di chiedere all'IA di mostrare loro come fare qualcosa. Sebbene più della metà degli intervistati (52 percento) abbia ancora utilizzato l'IA per l'intrattenimento lo scorso anno, questo motivo è l'unico che ha perso importanza, al 47 percento. Molto indietro ci sono gli usi creativi, cioè l'IA per creare immagini, video e musica.

Il grafico a barre mostra per cosa i giovani usano gli strumenti di IA e confronta la cifra con il valore del 2024.

Fonte: Studio JIM 2025, MPFS[

Inoltre, è stato riscontrato che i giovani tendono a usare l'IA per piacere, mentre gli anziani si concentrano su scopi orientati alla conoscenza. Questa differenza è evidente anche nel background educativo: nelle scuole superiori, i giovani usano l'IA più spesso come strumento di apprendimento e per la ricerca, e meno per divertimento.

I giovani sono ambivalenti riguardo all'IA

Circa il 60 percento dei giovani crede che l'IA aiuti a superare le sfide sociali – ad esempio nei settori del clima, della mobilità e della medicina. L'affermazione "Le informazioni provenienti dall'IA possono essere affidabili" è concordata anche da quasi il 60 percento in tutte le fasce d'età.

I giovani sono consapevoli che l'IA può generare fake news attraverso immagini e video generati. Il 35 percento afferma di essere bravo o molto bravo a rilevare deepfake e a eseguire ricerche inverse di immagini. Tuttavia, il 20 percento non conosce il termine deepfake – nella fascia d'età più giovane, questa percentuale è significativamente più alta, pari al 40 percento.

Allo stesso tempo, circa il 60 percento dei giovani teme che l'IA possa escludere le persone dalle professioni. Il 37 percento è preoccupato per l'IA in generale.

Tuttavia, lo studio mostra differenze tra i sessi. Le ragazze sono più propense dei ragazzi ad avere riserve sull'IA: il 44 percento esprime preoccupazione per l'IA, rispetto a solo il 31 percento dei ragazzi. Quando si tratta di affrontare le sfide sociali, il 55 percento delle donne intervistate è ottimista riguardo all'IA. Tra gli uomini, la percentuale è del 63 percento.

