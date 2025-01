Il video dell'iPhone di "OK Go" è tanto complicato quanto geniale

Un noto gruppo musicale porta all'estremo il concetto di "Shot on iPhone": l'ingegnoso video di "A Stone Only Rolls Downhill" ti farà girare la testa.

La band indie americana "OK Go" è nota per i video musicali speciali senza effetti speciali. Il gruppo ha girato la clip del suo nuovo brano "A Stone Only Rolls Downhill" utilizzando degli smartphone, più precisamente 64 iPhone identici, disposti in varie modalità di split-screen. Il risultato è un capolavoro creativo con un concetto vertiginosamente complesso che ricorda le dollette Matryoshka.

La tua immaginazione spaziale deve essere molto forte ora. Come piccolo esercizio mentale, puoi guardare prima il risultato finale e pensare a come era la struttura che lo ha generato. Ah, sì, un'altra nota: ogni iPhone può registrare solo una singola ripresa. In altre parole, una clip continua senza montaggio. Se ti è rimasta un po' di energia cerebrale, conta gli smartphone e vedi se riesci a trovarne 64. Sei pronto? OK vai.

Nel caso in cui la tua testa non sia esplosa, ecco alcuni fatti: 31 persone hanno lavorato al progetto, investendo 577 ore di preparazione. In totale sono state girate 1043 riprese in 8 giorni. È probabile che l'iPhone sia il modello dello scorso anno 15 Pro - ha già il pulsante di azione, ma non il controllo della videocamera.

Come di consueto con gli OK Go, un secondo video ti permette di dare un'occhiata dietro le quinte. In esso, il cantante Damian Kulash descrive il progetto come una serie di problemi contorti. "Chiunque può avere idee folli. La parte difficile è realizzarle davvero."

"Abbiamo investito tempo e sforzi per far sì che l'utente ottenga tre minuti di "wow" e una sensazione di gioia nei confronti di altre persone nel mondo", afferma Kulash. Il team potrebbe aver raggiunto questo obiettivo. Il video è già stato visualizzato 1,5 milioni di volte in cinque giorni solo su YouTube.

