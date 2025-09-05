Novità e trend 4 0

Il trono di ricarica di Mophie ricarica le AirPods Max in modalità wireless

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 6.9.2025

Il produttore Mophie offre la ricarica wireless per gli AirPods Max con il Max Charging Stand, che include una superficie Qi per gli auricolari, ma solo per la versione USB-C.

Gli AirPods Max di Apple hanno compiuto cinque anni e, a differenza degli auricolari Apple, non c'è nessun successore in vista. Di tanto in tanto se ne accorge: La durata della batteria con ANC attivato è di sole 20 ore e la ricarica è possibile solo tramite cavo. Ciò che Apple ha finora taciuto ai suoi AirPods Max è stato risolto dal produttore Mophie, che ha presentato all'IFA uno stand che alimenta gli over-ear in modalità wireless.

I gusci sono modellati per adattarsi perfettamente alle AirPods Max.

Fonte: Florian Bodoky

Il Max Charging Stand, come lo chiama Mophie, è composto da un supporto e da una base di ricarica. Mentre il supporto è realizzato in alluminio anodizzato, i vassoi di ricarica sono in silicone per evitare che le AirPods si graffino quando vengono posizionate nel supporto. Le custodie di ricarica sono inoltre personalizzate per adattarsi esattamente alle cuffie Airpods Max. E questo è importante.

E questo è importante, perché il produttore ha collegato un piccolo dongle USB-C alla parte inferiore delle AirPods. Non appena si posizionano le AirPods Max sul supporto, l'adattatore si collega automaticamente ai pin di ricarica integrati.

Il piccolo dongle deve essere inserito nella porta USB-C dei tuoi AirPods Max.

Fonte: Florian Bodoky

Al tempo stesso, i magneti mettono le cuffie in modalità di risparmio energetico, proprio come la custodia originale di Apple. Questo riduce ulteriormente il consumo della batteria. Un LED sulla parte frontale segnala l'inizio del processo di ricarica e mostra se la connessione è stata stabilita.

Il dongle è appena visibile nella vita di tutti i giorni.

Fonte: Florian Bodoky

I piccoli AirPods sono anche utili

Una pratica funzione aggiuntiva è nascosta nell'area tra i due supporti: Mophie ha integrato una superficie di ricarica compatibile con lo standard Qi. Puoi ricaricare tutti i tipi di AirPods in-ear o altri dispositivi che supportano lo standard Qi. Nella base c'è anche un piccolo incavo per le AirPods, che si adattano perfettamente. Tuttavia: Mophie si basa sul normale standard Qi e non utilizza le varianti più recenti e veloci come il Qi2. Inoltre, il supporto di ricarica Max funziona solo con la versione USB-C delle Airpods Max; i possessori della versione Lightning sono lasciati al freddo.

Al centro è installata una superficie di ricarica con standard Qi.

Fonte: Florian Bodoky

Il supporto è inizialmente disponibile da subito nel negozio online di Mophie e costa €139,95 - la disponibilità nel nostro negozio non è ancora chiara.

Immagine di copertina: Florian Bodoky

Mi piace questo articolo! A 4 persone piace questo articolo







